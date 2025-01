Rode Ster Belgrado - PSV op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op dinsdag 21 januari 2025 staat de spannende Champions League-wedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en PSV op het programma. De wedstrijd begint om 21:00 uur Nederlandse tijd. PSV reist af naar Belgrado voor deze belangrijke ontmoeting in de competitiefase van de Champions League.

Op welke zender is Rode Ster Belgrado - PSV te zien?

De wedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en PSV wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is de wedstrijd te zien via Ziggo Sport Free. Sinds januari 2025 kunnen niet-abonnees van Ziggo ook zonder account de Europese wedstrijden van Nederlandse clubs streamen, op één uitzondering na.

Recente prestaties van Rode Ster Belgrado en PSV

Rode Ster Belgrado heeft het de afgelopen wedstrijden moeilijk gehad in de Champions League. Ze verloren van Milan (2-1), Barcelona (2-5), Monaco (5-1) en Inter (4-0), maar wisten wel overtuigend te winnen van Stuttgart met 5-1. PSV daarentegen heeft wisselende resultaten geboekt. Ze verloren recent van PEC (3-1), maar wonnen nipt van Excelsior (5-4) en speelden gelijk tegen AZ (2-2). Eerder boekten ze een ruime overwinning op Feyenoord (3-0) en een indrukwekkende 8-0 zege op HFC.

Stand in de competitie

In de Champions League staat PSV op de 23ste plaats met acht punten uit zes wedstrijden en een doelsaldo van twee. Rode Ster Belgrado, ook bekend als Crvena zvezda, staat op de 31ste plaats met drie punten en een doelsaldo van min negen.