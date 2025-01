PSV is gewaarschuwd: 'Fans zijn zowat bereid om dood te gaan voor de club'

verwacht dat PSV een zware avond tegemoet gaat tegen Rode Ster Belgrado. De 36-jarige Donald kwam tussen 2015 en 2018 uit voor de Servische grootmacht, die dinsdagavond de tegenstander in de Champions League is van de Eindhovenaren.

Hoewel het niveau in Nederland ten opzichte van Servië een stuk hoger is, is het Servische voetbal 'mannelijker'. "Het Servische voetbal is een stuk fysieker, in Nederland is het spel veel technischer", aldus Donald, die in Nederland onder meer voor Ajax en Roda JC en speelde, tegenover ESPN.

Qua fanbeleving staat PSV sowieso een heet avondje te wachten in het beruchte Marakana, de bijnaam van het Rajko Mitic stadion. "De fans zijn zowat bereid om dood te gaan voor de club”, vervolgt Donald. "De sfeer die de supporters creëren, de liefde die je terugkrijgt op straat, dat is ongeëvenaard. Het geluid dat ze maken, de passie en de liefde die je terugkrijgt.”

In Servië heeft Donald de 'Eeuwige Derby' tussen Rode Ster en Partizan Belgarado meegemaakt. "In Nederland heb je Ajax-PSV en Ajax-Feyenoord, maar daar is het écht bizar. Het voelt bijna als een kwestie van leven en dood. Rondom de derby zijn er bijna meer politieagenten dan supporters en wordt hele stad afgezet. Het is echt beladen, die wedstrijd geeft zoveel druk en spanning. Het is de wedstrijd van het jaar”, gaat Donald verder.

PSV staat lastige avond te wachten

PSV zal volgens Donald, die 107 officiële wedstrijden voor Rode Ster, rekening moeten houden met de Servische opponent. Hij verwacht dan ook een lastige avond voor de Eindhovenaren. “Het stadion is echt indrukwekkend en groot. 55.000 man die écht geluid maken. Je zult het wel zien tijdens de wedstrijd, het is echt bizar.”

Bijzondere spelerstunnel Rode Ster

Daarnaast heeft het indrukwekkende Rajko Mitic stadion ook nog een beruchte en bijzondere spelerstunnel. "Als je door die grauwe tunnel vol met graffiti loopt, dan ga je vanzelf zien wat het met je doet. Zoiets heeft impact op elke speler. Dat zie je in de ogen van de tegenstanders; als een bokser die de ring in stapt en naar adem hapt. Rode Ster gaat het PSV zeker niet makkelijk maken”, besluit Donald.

