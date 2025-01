Johan Derksen is zwaar geïrriteerd door Wilfred Genee: 'Je valt Nederland lastig'

Johan Derksen heeft maandagavond geïrriteerd gereageerd op een filmpje dat presentator Wilfred Genee liet zien in de uitzending van Vandaag Inside. Genee toonde een filmpje, waarop hij zingend te zien was met voormalig toparbiter Roelof Luinge. Derksen zat er totaal niet op te wachten en maakte dat verbaal duidelijk aan zijn collega.

Op beelden in Vandaag Inside was te zien dat Genee, tijdens een show van Andy van der Meijde in AFAS Live, samen met voormalig scheidsrechter Roelof Luinge het nummer De Vlieger van André Hazes zong. Genee en René van der Gijp vonden het leuke beelden, maar Derksen kon er een stuk minder van genieten. Hij maakte dat glashelder duidelijk aan de presentator.

"Het kan aan mij liggen, maar waarom stuur jij die filmpjes elke keer op? Wij krijgen er altijd wat van mee. Ik ben er persoonlijk totaal niet geïnteresseerd in en ik denk 99% van onze kijkers ook niet", stelt Derksen op serieuze toon. "Ik weet dat jij dan altijd zegt: het interesseert mij geen reet", reageert Genee. "En dat is voor mij hetzelfde. Het interesseert mij ook echt geen reet wat jij er van vindt."

Die opmerking maakt het humeur van Derksen niet veel beter. De analist vervolgt zijn kritische verhaal richting Genee: "Het is een soort zelfbevlekking door, min of meer door te dwingen, zo'n filmpje te laten zien. Roelof Luinge is een man die tien jaar geleden scheidsrechter was. Leuk", reageert Derksen cynisch. "Dit is niet lullig bedoeld, maar ik vind dat jij Nederland werkelijk lastig valt met dat nummer van jou", zegt Derksen, waarna het publiek begint te lachen: "Jouw hobby bepaal je zelf, maar die wil ik niet iedere dag hier aan tafel hebben."

Derksen heeft zich vaker kritisch uitgelaten op het feit dat Genee muziek van zichzelf te vaak zou laten zien in het programma Vandaag Inside. De afgelopen tijd botsten de twee vaker, wat leidde tot onzekerheid over de toekomst van Vandaag Inside. Recent besloten de heren tóch om het aflopende contract van het programma met twee jaar te verlengen.

