Johan Derksen pleit plotseling voor komst van Jaap Stam naar Ajax

Johan Derksen vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig oud-spelers van Ajax werkzaam zijn binnen de Amsterdamse club. De analist van het programma Vandaag Inside vindt het bijzonder dat Francesco Farioli buitenlandse assistenten mee heeft kunnen nemen naar Amsterdam. De 75-jarige analist ziet liever voormalig Ajacieden op deze plaatsen in de technische staf van Ajax.

In de uitzending van maandagavond in Vandaag Inside gaat Derksen in op de taakverdeling binnen de Amsterdamse club. Farioli heeft bij het eerste elftal van Ajax veel eigen assistenten meegenomen, wat voor verbazing zorgt bij de analist, die vaker kritisch is geweest op de trainer van Ajax: "Farioli heeft weer zeven obscure Italianen om zich heen verzameld. En alle Ajacieden van naam en faam, want ze hebben het altijd over de Ajax-school en de Ajax-cultuur, zijn over de hele wereld aan het werk. Of ze zitten gewoon thuis", merkt Derksen op.

De voormalig voetballer van onder meer Go Ahead Eagles en Haarlem had liever gezien dat een oud-voetballer als Jaap Stam een rol bij het eerste elftal van Ajax had gekregen. ''Voor de verdedigers kun je ook Jaap Stam pakken. Die staat nu een amateurclub in Kampen te trainen", doelt Derksen op het hoofdtrainerschap van Stam bij tweedeklasser DOS Kampen: "Laat die man met de verdedigers van Ajax werken.''

Derksen, die zich overduidelijk stoort aan de huidige situatie bij Ajax, vervolgt: ''En zou Wesley Sneijder een slechtere trainer zijn dan hulptrainer nummer vijf? Ik geloof er niks van", geeft de analist aan. Valentijn Driessen, ook te gast in het programma, kan zich wel vinden in de woorden van De Snor: "Haal in ieder geval Ajax-mensen binnen", adviseert hij de beleidsbepalers van Ajax.