Scheidsrechter krijgt ondanks massale kritiek de leiding over Ajax - Feyenoord

Danny Makkelie fluit zondagmiddag De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, zo heeft de KNVB maandag bekendgemaakt. Makkelie, die deze week ontzettend veel kritiek ontving vanwege zijn optreden in het duel tussen Benfica en FC Barcelona, was in oktober ook al de leidsman tijdens De Klassieker.

Voor de 41-jarige arbiter wacht zondag de negende Klassieker in zijn loopbaan als scheidsrechter. Het is de derde keer op rij dat het treffen tussen Ajax en Feyenoord onder leiding staat van Makkelie. De arbiter lag afgelopen week onder vuur, nadat hij Benfica een strafschop zou hebben ontnomen in het Champions League-duel tegen FC Barcelona. De president van de Portugese club was woedend, terwijl ook landelijke media kritisch waren op de wedstrijd van de Nederlandse toparbiter.

Volgens de Portugezen werd er vlak voor de winnende treffer van FC Barcelona een overtreding gemaakt in het strafschopgebied. Makkelie, maar ook zijn vaste VAR Rob Dieperink, liet het moment links liggen: "Benfica bracht door de nederlaag in het eigen Estadio da Luz de directe kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League in gevaar, maar tussen de eigen fouten en die van anderen was het Danny Makkelie die de wedstrijd besliste…", schreef de Portugese krant A Bola over het optreden van Makkelie.

In Nederland staat de scheidsrechter er nog steeds goed op. Afgelopen weekend hanteerde Makkelie de fluit bij de Derby van het Noorden tussen FC Groningen en SC Heerenveen. Nu wacht zondagmiddag om 14.30 uur opnieuw een prachtig affiche voor de scheidsrechter: De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord

