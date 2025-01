Danny Makkelie wordt met de grond gelijk gemaakt na Benfica - FC Barcelona

Danny Makkelie heeft dinsdagavond geen goede beurt gemaakt in de Champions League. De Nederlander kwam gedurende het spektakelstuk tussen Benfica en FC Barcelona (4-5) al onder vuur te liggen en dat werd er na afloop niet minder op. Het Portugese A Bola is erg hard in zijn oordeel en volgens hetzelfde medium kwam Benfica-president Rui Costa na het laatste fluitsignaal verhaal halen bij Makkelie en zijn team.

Benfica stevende dinsdagavond lange tijd af op een gedenkwaardige overwinning op FC Barcelona. Dankzij een hattrick van voormalig Willem II- en AZ-spits Vangelis Pavlidis gingen de Portugezen met een 3-1 voorsprong rusten. Door een toevalstreffer van Raphinha kwam FC Barcelona halverwege de tweede helft terug tot 3-2, maar een eigen doelpunt van Ronald Araújo een paar minuten later leek het duel alsnog voortijdig in het slot te gooien. Daar bleek echter niets van waar. Robert Lewandowski bracht FC Barcelona opnieuw terug in de wedstrijd en Eric García en Raphinha (diep in de blessuretijd) bezorgden de bezoekers zelfs nog een knotsgekke 4-5 overwinning.

Bij Benfica heerst er echter woede over de aanloop naar de winnende treffer van FC Barcelona. De Portugezen zijn van mening dat er vlak voor dat doelpunt door FC Barcelona een overtreding werd gemaakt in de eigen zestien, waardoor Benfica recht zou hebben gehad op een strafschop. Er werd door de VAR nog wel even naar gekeken, maar Makkelie hoefde zich niet aan de kant te melden en wees ‘gewoon’ naar de middenstip. Benfica had echter geen tijd meer om de achterstand nog recht te zetten, waardoor het uiteindelijk een pijnlijke nederlaag leed. “Benfica bracht door de nederlaag in het eigen Estadio da Luz de directe kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League in gevaar, maar tussen de eigen fouten en die van anderen was het Danny Makkelie die de wedstrijd besliste…”, zo schrijft A Bola.

In Portugal is er, evenals in Nederland, veel te doen om de kwaliteit van de eigen scheidsrechters. De UEFA besloot in de persoon van Makkelie een van de meest gewaardeerde scheidsrechters van hedendaags aan te stellen voor de kraker tussen Benfica en FC Barcelona, maar in Portugal had men al geen goede herinneringen aan de Nederlander. A Bola wijst in hetzelfde artikel op een grove fout van Makkelie en zijn team in een WK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Servië, toen een doelpunt van Cristiano Ronaldo over het hoofd werd gezien. Volgens A Bola was Makkelie dinsdagavond ‘meer dan een wedstrijdbeoordelaar’. “Een beul van de ambities van Benfica, door niet in te grijpen voorafgaand aan de 4-5 van Raphinha, een straf net zo groot als het ego van Donald Trump. Wat een mogelijkheid zou zijn geweest voor de rood-zwarten om op 5-4 te komen, wat hen in de volgende ronde van de Champions League zou brengen, resulteerde uiteindelijk in de overwinning van FC Barcelona”, zo klinkt het.

Boze president haalt verhaal bij Makkelie

Volgens A Bola blijft, “na zoveel investeringen in technologie, die nuttig, welkom en essentieel zijn”, de menselijke factor ‘de zwakste schakel’. Het Portugese medium plaatst eveneens zijn vraagtekens bij Rob Dieperink, de landgenoot van Makkelie die dinsdagavond dienstdeed als VAR. “Hij ontweek de verantwoordelijkheden die hij op zich moest nemen, wellicht overweldigd door de naam Barcelona?”, zo klinkt het veelzeggend. Volgens hetzelfde A Bola leidde het optreden van Makkelie en zijn team ook tot woede bij clubpresident Rui Costa. Hij zou de voorzitterstribune na afloop hebben verlaten om verhaal te halen bij de arbitrage. “Hij wilde graag weten hoe het incident met Leandro Barreiro in het strafschopgebied van Barcelona kon worden verklaard. De middenvelder werd met de linkerarm van Fermín Lopez op zijn hoofd geslagen, terwijl Lopez de speler van Benfica ook van achteren duwde. Dit incident is veel duidelijker en opvallender dan de strafschop die werd toegekend aan Lamine Yamal.”

ESCANDALOSO pic.twitter.com/giGTbTLtHA — Rui Costa do Azeite (@rcostadoazeite) January 21, 2025

