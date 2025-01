'Chaos na Benfica - FC Barcelona: spelers raken slaags, politie moet ingrijpen'

FC Barcelona knokte zich dinsdagavond in een waar voetbalgevecht met Benfica naar een sensationele 4-5 overwinning. De gemoederen liepen in de slotfase van de ontmoeting in de Champions League hoop op en bereikten na het laatste fluitsignaal het kookpunt. Volgens verschillende Spaanse media ontstond er op weg naar de kleedkamers een opstootje tussen spelers van Benfica en FC Barcelona en moest de politie zelfs ingrijpen om escalatie te voorkomen. stond, na zijn winnende doelpunt diep in de blessuretijd, opnieuw in het middelpunt van de belangstelling.

FC Barcelona leek dinsdagavond heel lang op weg naar een pijnlijke nederlaag in de competitiefase van de Champions League. Door een hattrick van voormalig Willem II- en AZ-spits Vangelis Pavlidis keken de Catalanen bij rust tegen een 3-1 achterstand aan. Een toevalstreffer van Raphinha bracht de bezoekers halverwege de tweede helft terug tot 3-2, maar een eigen doelpunt van Ronald Araújo vier minuten later leek het duel voortijdig op slot te gooien. Niets bleek echter minder waar. Robert Lewandowski maakte met zijn tweede vanaf de stip de aansluitingstreffer en zes minuten later kopte Eric García de gelijkmaker in de touwen.

Daarmee stevende de ontmoeting tussen Benfica en FC Barcelona af op een gelijkspel, maar het knotsgekke duel kreeg toch nog een winnaar. Raphinha schoot FC Barcelona in de laatste aanval van de wedstrijd naar 4-5 en bezorgde zijn ploeg daarmee een even krankzinnige als belangrijke overwinning. De gemoederen waren op dat moment al flink opgelopen, mede door het omstreden optreden van Danny Makkelie, de Nederlandse arbiter die in de eerste helft al onder vuur kwam te liggen. Na het laatste fluitsignaal dreigde het dus even helemaal mis te gaan in de catacomben van het Estadio da Luz. “Aan het einde van de wedstrijd brak er een vechtpartij uit in de tunnel naar de kleedkamers toen de twee teams het veld verlieten”, zo schrijft MARCA.

Volgens het Spaanse medium werd Raphinha, de maker van de winnende treffer, ‘beledigd’ en reageerde hij daarop. “Spelers van beide teams raakten slaags en de beveiliging van het stadion moest ingrijpen”, zo klinkt het. Volgens MARCA kon escalatie daarmee worden voorkomen. Mundo Deportivo schrijft zelfs dat de Portugese politie in moest grijpen om de situatie niet volledig uit de hand te laten lopen. Raphinha reageerde later op de verhitte situatie op weg naar de kleedkamers. “Ik ben iemand die iedereen respecteert, maar toen ik het veld verliet waren er mensen die mij beledigden. Ik reageerde daarop. Ik weet dat ik het niet zou moeten doen, maar ik reageerde daarop. Uiteindelijk raakten we allemaal geïrriteerd”, zo citeert Mundo Deportivo de smaakmaker van FC Barcelona in gesprek met Movistar+.

“Benfica raakte ook een beetje geïrriteerd. Ze hadden de situatie kunnen begrijpen, maar ze gaven er de voorkeur aan om mij te beledigen”, zo vervolgde Raphinha. “Ik ben iemand die niets mee naar huis neemt, wat ze tegen me zeggen, zullen ze ook horen. Het was iets dat gebeurde. We raakten allemaal geïrriteerd, maar het is normaal in het voetbal, dat na afloop van een wedstrijd zoals deze, dit gebeurt”, aldus de Braziliaan, die na afloop werd verkozen tot Man of the Match. Hij had met twee doelpunten, waaronder dus de winnende diep in de blessuretijd, een groot aandeel in de 4-5 zege van FC Barcelona. De Catalanen behouden daardoor de tweede plaats in de competitiefase van de Champions League.

WAT.EEN.COMEBACK! 🤯

20 minuten voor tijd staat Barcelona nog 4-2 achter, maar diep in de blessuretijd zorgt Raphinha voor de 5-4 overwinning ❤️‍🔥#ZiggoSport #UCL #BENBAR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2025

