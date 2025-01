Voormalig tafelgast VI keert nooit meer terug en sneert naar Derksen, Genee en Van der Gijp

Steven Brunswijk zal in de toekomst nooit meer aanschuiven bij Vandaag Inside, zo geeft hij aan in gesprek met de Nieuwe Revu. De komiek zat in het verleden een keer aan tafel bij Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp: die waardoor de kaarsrel is ontstaan. Ook de heren van VI hoeven Brunswijk niet meer aan tafel te hebben.

De enige uitzending die Brunswijk aan tafel heeft gezeten bij Vandaag Inside, is een zeer controversiële. Tijdens de uitzending in april 2022 probeerde Derksen duidelijk te maken dat iedereen wel eens een fout maakt in het leven. Daarbij vertelde hij een schokkend verhaal over hoe hij vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars had gepenetreerd. Later gaf hij aan dat er geen daadwerkelijke penetratie was geweest en dat het om een duizendurenkaars ging. Nadat Derksen weigerde excuses aan te bieden, trokken veel adverteerders zich terug en verdween het programma tijdelijk van tv.

In de uitzending was te zien hoe Van der Gijp en Brunswijk aan tafel gieren van het lachen terwijl Derksen zijn verhaal vertelt. Daar had hij spijt van, zo vertelde hij enkele maanden later bij Op1. “Achteraf gezien denk ik: ik ben komiek, ik lach om dingen, dat is mijn taak en mijn beroep. Ik mag lachen om dingen, hoe hard die dingen ook zijn”, begon hij. Het zat de komiek dwars dat hij nog altijd veel kritiek kreeg, terwijl Derksen weer op tv te zien was, dus bood hij zijn excuses aan.

Bijna drie jaar na de beruchte uitzending blikt Brunswijk in gesprek met de Nieuwe Revu terug op zijn optreden bij Vandaag Inside. “Ik heb er een keer gezeten, daarna zei Gijp dat hij me nooit meer aan tafel wilde hebben, omdat er niks fatsoenlijks uit mij kwam. Daar heb ik respect voor. Hij mag dat vinden”, laat hij duidelijk weten. Mocht Van der Gijp terugkomen op zijn uitspraken en Brunswijk toch weer uitnodigen, is hij niet van plan daarop in te gaan. “Ik kijk het programma niet meer, ik hoef er ook niet meer te zitten, het zijn niet mijn mensen”, deelt hij een sneertje uit.

