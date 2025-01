Valentijn Driessen confronteert Wilfred Genee ineens met behandeling Bas Nijhuis

Valentijn Driessen is van mening dat Wilfred Genee te mild is geweest voor Bas Nijhuis bij zijn eerste bezoek aan Vandaag Inside nadat Privé met onthullingen over diens leven was gekomen. Vrijdagavond was Genee wel fel in zijn gesprek met Glennis Grace, wat de journalist van De Telegraaf een opvallend verschil vond.

Eind augustus pakte Privé uit met onthullingen over het leven van Nijhuis. Het roddelblad publiceerde screenshots van vermeende WhatsApp-gesprekken tussen Nijhuis en zijn vermeende minnares Mandy, waarin Nijhuis van alles zou verzinnen om ervoor te zorgen dat Mandy niet bij hem thuis zou komen. De Eredivisie-scheidsrechter is immers verloofd met Chantal. Een maand later schoof Nijhuis voor het eerst weer aan bij Vandaag Inside, waar hij reageerde op de geruchten. Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds betichtte Genee, Johan Derken en René van der Gijp ervan de arbiter te ‘sparen’.

Vrijdagavond was Grace te gast, die enkele jaren geleden in opspraak was geraakt. Genee ging er bij de zangeres, tot onvrede van Derksen, met gestrekt been in. Dat was ook Driessen opgevallen. “Je was weer je ouderwetse zelf”, stelt de journalist in de rubriek In de Wandelgangen. “Echt iemand tegen de muur plakken.” Toch is Genee zelf niet helemaal tevreden met de manier waarop het interview is gelopen, aangezien hij graag meer te weten was gekomen. “Toen was er een andere man hier, met een snor, die sprong er steeds tussen”, uit de presentator zijn frustraties over Derksen.

Driessen wil graag weten waarom Genee vrijdag zo fel was in de uitzending. “Was dat ook een beetje omdat je Bas hebt laten gaan?”, vraagt de verslaggever hem op de man af. Volgens Genee heeft dat niks met Nijhuis te maken. Het feit dat Santegoeds de presentator verweet te mild te zijn, doet hem naar eigen zeggen ook niets. “Ik vind er twee belangrijke verschillen tussen zitten”, licht Genee toe. “Ten eerste, Bas is een leuke gozer”, grapt hij. “Maar zonder gekheid, Bas heeft iets in privésfeer gedaan. Hij heeft niet aan kleine kinderen gezeten, geen mensen misbruikt, dat soort dingen. Zij heeft met een aantal mensen… Dat was echt georganiseerd”, noemt Genee het verschil tussen de situaties. “Dat is nooit echt besproken, dus het leek mij op zijn plaats dat wel te doen.”

VIDEO: In de Wandelgangen met Valentijn Driessen en Chris Woerts

