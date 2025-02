Wilfred Genee weigert mee te werken aan 'toneelstukje' van de NPO

Wilfred Genee heeft een ludiek voorstel van het programma Café Kockelmann geweigerd. De presentator van Vandaag Inside werd gevraagd om Thomas van Groningen, de nieuwe politiek verslaggever van het SBS6-programma, fysiek te komen ophalen in de studio van Café Kockelmann.

Van Groningen is sinds het begin van het nieuwe Vandaag Inside-seizoen de vaste politiek duider. Vandaag Inside slaagde erin om hem over te nemen van de NPO, waar Van Groningen werkzaam was als vaste sidekick van Sven Kockelmann in diens wekelijkse talkshow Café Kockelmann. Het NPO-programma had een ludieke manier bedacht om de ‘transfer’ te bezegelen.

Genee vertelt in een gesprek met Van Groningen in het progrmama In de Wandelgangen: “Ze hadden gevraagd of ik jou daar vrijdag weg wilde halen van tafel.” Van Groningen lacht: “Echt?” Genee reageert: “Ja, na de uitzending, maar ik denk: dat vind ik zó een beetje een toneelstukje… Dat deed jij zo nu en dan die toneelstukjes daar, en dat werkte vaak niet zo goed, dus ik dacht: daar ga ik niet aan meewerken. Ik had jou zo moeten ophalen en dat ik je zo aan je nekvel had moeten pakken en moeten meenemen.”

Volgens Van Groningen had Genee in ieder geval kunnen onderhandelen. “Heb je dan niet gezegd: ik wil het wel doen, maar ik wil dan wel m’n liedje kunnen zingen?” Genee antwoordt: “Oh, dat had ik dan wel kunnen zeggen ja. Stom. Zouden ze het gedaan hebben? Nee.”

