AZ veegt Heerenveen door masterclass Meerdink van de mat en gaat naar finale play-offs

AZ heeft donderdagmiddag op overtuigende wijze sc Heerenveen verslagen in de halve finale van de play-offs. Mede door een masterclass van werden de Friezen met 4-1 naar huis gestuurd.

AZ mocht door de hogere plek op de Eredivisieranglijst deze wedstrijd in eigen huis afwerken: dit seizoen zijn er geen uit- en thuiswedstrijden in de play-offs. Door de matige uitvorm van de Friezen was AZ torenhoog favoriet voor dit duel. En dat kwam ook snel uit. In de derde minuut was het al raak. Sven Mijnans werd diep gestuurd, waarna de aanvallende middenvelder een breedtebal Meerdink een niet te missen kans schonk: 1-0.

Enkele minuten later bleek de spits wel te kunnen missen, toen hij voor open doel overschoot. De rebound op het schot van Ruben van Bommel was niet aan hem besteed. Met zijn doelpunten in de 21e en 45e minuut maakte Meerdink die fout echter helemaal goed. Eerst tikte de spits een voorzet van de opgekomen David Moller Wolfe binnen, vervolgens maakte Meerdink een voorzet van Maikuma met het hoofd af. Heerenveen stelde er bar weinig tegenover en ging zo met een flinke achterstand te rust in.

Na rust was eigenlijk alle spanning al uit de wedstrijd. AZ voetbalde ook niet meer op volle toeren, waardoor het tempo ook een stuk lager kwam te liggen. In de 66e minuut maakte Alexandre Penetra aan het laatste beetje spanning een einde, door een corner van Mijnans binnen te schieten. Veel kansen volgden er daarna niet meer, maar Heerenveen tekende nog wel de eretreffer aan. Een heerlijke voorzet van Mats Köhlert in de 74e minuut werd binnen geknikt door Ion Nicolaescu, 4-1. Jordy Clasie en Troy Parrott maakten overigens hun rentrees in het tweede deel van de tweede helft: dat kunnen nog belangrijke schakels worden in de finale van zondag. Dan neemt AZ het op tegen FC Twente of NEC.

