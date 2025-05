Emotionele Kraay vertelt live op tv indrukwekkend verhaal over gezondheid vrouw

Hans Kraay junior is woensdagavond live op tv ingegaan op de zware tijd die hij en zijn vrouw in het verleden hebben meegemaakt. Sofie Kraay heeft namelijk te maken gehad met een herseninfarct, waar ze jaren van moest revalideren. In de documentaire Hansie, die zondag in première gaat bij ESPN, doet ze voor het eerst haar verhaal hierover. Bij Renze vertelt Kraay vast een en ander over die moeilijke periode in hun leven.

Kort nadat Kraay Sofie leerde kennen, liep ze een zwaar herseninfarct op. “Haar hele rechterkant was vanuit het niks verlamd”, herinnert de analist zich. Twee doktoren gaven aan dat Sofie nooit meer zou lopen en dat ze ook niet meer thuis kon wonen, maar daar wilde Kraay absoluut niet in mee. “Ik heb gezegd: Jullie hebben er helemaal geen verstand van! Het interesseert me helemaal niks wat jullie zeggen. Je zal ongetwijfeld gestudeerd hebben, maar dit is echt gewoon belachelijk.”

Kraay nam Sofie in haar rolstoel vervolgens mee naar Veghel, ‘naar het eerste de beste restaurant waar geen draaideur in zat’. Daar vroeg de oud-voetballer haar ten huwelijk. “Ik wilde eigenlijk niks vragen, maar met het vragen wilde ik aangeven: ik blijf altijd bij je”, legt Kraay die keuze uit. Wat volgde was een revalidatieproces van 3,5 jaar. “Elke ochtend drie kwartier van Ophemert naar Veghel gereden, naar een fantastische fysiotherapeute”, zegt Kraay. “Na drie maanden ging haar pink bewegen, na een halfjaar haar onderarm en na drie jaar kon ze zelfstandig lopen.”

Kraay wordt emotioneel

In de documentaire, die vanaf zondag te zien is, vertelt Sofie voor het eerst over deze moeilijke tijd in haar leven. “Ik ben zó onder de indruk van deze vrouw. Ik word een beetje emotioneel”, gaat hij verder. “Zij wilde er nooit over praten, maar de documentairemaker heeft op haar ingepraat en gezegd: Je doet er niemand kwaad mee, om het te doen. Ze heeft het gedaan en zij is het hoogtepunt van mijn leven. Ze is het hoogtepunt van de documentaire”, besluit hij. De documentaire Hansie is zondag 25 mei vanaf 21.15 te zien op het hoofdkanaal van ESPN.

