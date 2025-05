Noa Lang benoemt favoriete ESPN-verslaggever: 'De rest is tien keer niks'

Hans Kraay junior is de favoriete verslaggever van . In een promotiefilmpje van de documentaire 'Hansie' steekt de aanvaller van PSV de loftrompet over de verslaggever van ESPN, die inmiddels ook wel als boegbeeld van de zender kan worden gezien.

"Hans is, hoe ga ik dat zeggen, hij anders dan de rest", steekt Lang van wal voor de camera van ESPN. "Ik ben anders, maar hij is ook anders. In de goede zin van het woord. Hans stelt altijd wel van die vervelende vragen, maar van hem kan iedereen het hebben op de één of andere manier. Je hebt vaak journalisten of interviewers die bloedzuigers zijn, maar Hans is gewoon een mooie gozer."

Aan het einde van het promotiefilmpje heeft Lang ook nog een rechtstreekse boodschap voor Kraay junior. "Jij bent ook echt de enige interviewer die dit mag: een documentaire krijgen of wat dan ook. Serieus! De rest is tien keer niks", klinkt het duidelijke oordeel van de 25-jarige buitenspeler. De ESPN-documentaire 'Hansie' gaat zondagavond om 21.15 uur in première op ESPN 1.

Noa Lang is fan van Hans Kraay jr.😉



“Jij bent de enige interviewer die een documentaire verdient."



𝐃𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢è𝐫𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐒𝐏𝐍-𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 ‘𝐇𝐚𝐧𝐬𝐢𝐞’ 𝐢𝐬 𝐳𝐨𝐧𝐝𝐚𝐠 𝐨𝐦 𝟐𝟏:𝟏𝟓 𝐮𝐮𝐫 𝐭𝐞 𝐳𝐢𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐄𝐒𝐏𝐍 𝟏 — ESPN NL (@ESPNnl) May 21, 2025

