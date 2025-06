Flekken tekent voor Bayer Leverkusen: ‘Trots, ik kom van de bodem’

is officieel speler van Bayer Leverkusen. De Nederlandse doelman is dinsdagmiddag gepresenteerd via de clubkanalen van Die Werkself. Flekken tekent een contract tot medio 2028 bij de nummer twee van Duitsland.

Flekken is een bekende in het Duitse voetbal. De doelman debuteerde voor Alemannia Aachen, vlak bij zijn geboorteplaats Kerkrade. Via Greuther Fürth en MSV Duisburg kwam hij bij SC Freiburg in de Bundesliga terecht, waar hij in eerste instantie tweede keeper werd. In zijn vierde seizoen bij de club behaalde hij als eerste keeper de Europa League met Freiburg en speelde hij zijn eerste interland, van wat er nu in totaal acht zijn. Na het Europese avontuur stapte Flekken in de zomer van 2023 over naar de Premier League met Brentford.

Dinsdagmiddag werd officieel bekend dat Flekken Brentford na twee seizoenen verlaat voor Bayer Leverkusen, de ploeg die afgelopen jaar tweede werd in de Bundesliga. “Er is zeker trots”, vertelt de 31-jarige goalie in een video op het YouTube-kanaal van de club. “Als ik naar mijn carrièrepad kijk, zie ik dat ik van de bodem naar boven geklommen ben. Dat ik nu terug ben in de Bundesliga en met deze club in de Champions League ga spelen, is heel speciaal. Ik heb er geen woorden voor als ik terugdenk aan waar ik acht jaar geleden was.”

Naar verluidt maakt het Bayer Leverkusen van trainer Erik ten Hag zo’n tien miljoen euro over naar Brentford. De nummer tien van de Premier League heeft niet lang na de presentatie van Flekken bij Leverkusen zijn vervanger al gepresenteerd. Caoimhín Kelleher komt volgens transferexpert Fabrizio Romano voor een bedrag van meer dan 21 miljoen euro (inclusief bonussen) over van Liverpool.

