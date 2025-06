Brian Brobbey komt met eerste reactie op verhaal van Het Parool

is er niet blij mee dat Het Parool het verhaal over het feit dat hij werd afgeperst heeft opgerakeld. In de ogen van de 23-jarige Ajax-spits was de afpersingszaak 'een gesloten boek', zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Het Parool kwam vrijdag met het nieuws naar buiten dat Brobbey vanaf eind 2022 lange tijd is afgeperst. Zo werd de auto van de spits in brand gestoken, werd er vuurwerk door zijn brievenbus gegooid en is een vriend van hem, die te hulp schoot, neergeschoten. Deze vriend overleefde de aanslag ternauwernood.

"Wat privé is, hoort privé te blijven", is Brobbey glashelder tegenover De Telegraaf. "Dit verhaal is voor mij een gesloten boek. Achteruit kijken leidt tot niks. Ik concentreer mij op de toekomst”, aldus de spits, die er dus duidelijk niet van gediend is dat de zaak weer boven tafel is gebracht door Het Parool.

Brobbey wilde geen aangifte doen van dit alles, mede uit angst voor het feit dat de problemen groter zouden worden. De spits zou de afpersing verder als een privézaak beschouwen, waardoor Ajax zich niet met de zaak zou bemoeien, zolang de spits goed traint en slaapt, en er geen zorgwekkende informatie binnenkomt.

