Christian Eriksen sluit terugkeer uit: 'Mijn zaakwaarnemer zei gelijk dat ik het niet moest doen'

is absoluut niet van plan om zijn loopbaan na de zomer voort te zetten in zijn vaderland Denemarken, zo zegt de 33-jarige middenvelder in gesprek met het Deense TV2 Sport. De spelmaker loopt uit zijn contract bij Manchester United en werd gelinkt aan Odense BK, terwijl ook geruchten over een terugkeer bij Ajax geregeld de kop opsteken.

Eriksen speelde tussen 2010 en 2013 in totaal 163 wedstrijden in Ajax 1 en was daarin goed voor 32 doelpunten en maar liefst 65 assists. Hij werd met Ajax driemaal kampioen van Nederland, alvorens in de zomer van 2013 over te stappen naar Tottenham Hotspur. Na een kortstondig avontuur bij Internazionale (dat ten einde kwam omdat Eriksen na een hartstilstand op het EK van 2021 met een ICD speelt, wat in Italië niet is toegestaan) keerde hij in de winter van 2022 terug in Engeland, bij Brentford. Manchester United had na een halfjaar genoeg gezien en haalde hem in de zomer van dat jaar naar Old Trafford. Daar loopt zijn contract nu af.

Eriksen vertelt dat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over zijn sportieve toekomst. "Op dit moment speelt er niets. Er is natuurlijk veel interesse, maar ik ben met geen enkele club dicht bij een akkoord. Mijn focus ligt nu bij de interlands met Denemarken en daarna ga ik op vakantie. We zullen zien hoe lang die vakantie gaat duren." Eén scenario sluit hij echter resoluut uit: een terugkeer naar zijn vaderland. "Ik hoorde het inderdaad van mijn agent dat die geruchten er waren. Mijn zaakwaarnemer zei gelijk dat ik dat niet moest doen. Natuurlijk heb je te maken met constante geruchten. Ik hoop alleen niet dat mensen geld op die transfer hebben gezet, want dan zijn ze het kwijt", aldus Eriksen.

Afgelopen seizoen kwam Eriksen in alle competities tot 35 officiële wedstrijden voor Manchester United. Daarin was de Deen goed voor vijf doelpunten en zes assists. Op de slotdag van de Premier League nam hij in stijl afscheid van Old Trafford: Eriksen kwam tegen Aston Villa als invaller binnen de lijnen en tekende uit een strafschop voor de 2-0 eindstand. De middenvelder heeft volgens Deense media inmiddels een contractaanbod op zak van RCD Mallorca. Of de Spaanse club aan de salariseisen van Eriksen kan voldoen, is echter nog de vraag.

