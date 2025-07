‘Ajax gaat zeker afscheid nemen van twee sterkhouders'

en gaan Ajax deze zomer ‘op zeker’ verlaten. Althans, dat zegt clubwatcher Johan Inan in de AD Voetbal podcast. Hoewel niet helemaal duidelijk is welke andere spelers vertrekken, moeten er wel nieuwe spelers voor bepaalde posities aangetrokken worden, volgens Inan.

Ajax gaat een drukke zomer tegemoet, dat lijkt wel helder. Naast de beruchte groep van zeven overbodige spelers die naar kleedkamer 2 zouden zijn verwezen, zullen ook aan de bovenkant van de selectie spelers verkassen. "Brobbey en Henderson gaan op zeker weg”, stelt Inan in de podcast. “We moeten nog maar zien of Hato, Taylor en Sutalo blijven."

PSV troefde Ajax in de laatste weken af in de strijd om de landstitel, terwijl Francesco Farioli leek te beschikken over een selectie die op voorhand niet mee zou kunnen doen in die strijd. Volgens Inan zal het lastig worden om de selectie dit jaar te verbeteren. "Het zal wederom een hele turbulente transferperiode worden deze zomer bij Ajax, als het dat al niet is", zegt hij.

Inan verwacht vooral drukte bij de uitgaande transfers, maar voorziet ook ‘een handvol aankopen’. "Ze willen nog twee middenvelders aantrekken. Vertrekt er nog iemand op de linksbackpositie met Hato of Wijndal? Dan halen ze er een linksback bij. Centraal achterin zal er nog wat bij moeten, omdat Rugani is vertrokken”, aldus de Ajax-watcher.

