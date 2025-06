‘Slot wil Liverpools transferrecord na een week opnieuw breken’

De recordtransfer van naar Liverpool is nog niet eens officieel aangekondigd, of het volgende peperdure doelwit dient zich weer aan voor The Reds. van Newcastle United moet de nieuwe duurste speler aller tijden worden voor Liverpool, meldt journalist Ben Jacobs van GiveMeSport.

Bayer Leverkusen-sterspeler Wirtz is hard op weg naar Liverpool. Britse media maakten een week geleden al melding van een principeakkoord tussen de beide clubs. Volgens de Engelse tak van ESPN wordt de komst van de 22-jarige Wirtz vrijdag officieel. Naar verluidt gaat het om een totaalpakket van omgerekend zo'n 136,5 miljoen euro voor de Duits international. Als alle bonussen worden uitbetaald, dan is Wirtz de duurste aankoop in de Premier League ooit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alexander-Arnold aan de schandpaal genageld door medewerkers Liverpool Airport

Dat record kan volgens Jacobs al snel worden verbroken voor Isak. De werkgever van Arne Slot zou een bedrag van 117 miljoen euro over hebben voor de Zweedse spits, exclusief bonussen. De bedragen die daarmee gemoeid zijn, zouden nog hoger oplopen dan de 136,5 miljoen die Wirtz moet kosten en daarmee zou de Duitser behoorlijk rap onttroond worden.

Liverpool heeft momenteel geen echte superspits. Los van multifunctionele buitenspelers als Cody Gakpo heeft Slot nu twee (tegenvallende) opties voor in de punt van de aanval: Darwin Núñez en Diogo Jota. Isak maakte afgelopen seizoen wél grote indruk, door alleen al in de Premier League 23 keer te scoren voor Newcastle. The Magpies willen overigens 175 miljoen euro ontvangen voor de diensten van de oud-Willem II’er, volgens Jacobs.

➡️ Meer Premier League nieuws

👉 ‘Wens Antony komt in vervulling: United en Betis zijn het eens over transfersom’ 🔗

👉 Milner (39) weet van geen ophouden en gaat voor bizar record 🔗

👉 Liverpool verpulvert eigen transferrecord voor Florian Wirtz 🔗

👉 ‘Bruiloftsgasten woest op vakantievierende Matthijs de Ligt’ 🔗

👉 Reijnders krijgt zeer opvallend rugnummer bij Man City 🔗