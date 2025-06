Reijnders krijgt zeer opvallend rugnummer bij Man City

werd woensdag officieel gepresenteerd als nieuwe speler van Manchester City. De aanvallende middenvelder komt voor een bedrag van zeventig miljoen euro inclusief bonussen over van AC Milan. In Manchester gaat Reijnders met een zeer opvallend rugnummer spelen.

Manchester City had haast in het afronden van de transfers van Rayan Cherki en Reijnders. Dinsdag werd de komst van de Fransman van Olympique Lyon bevestigd, waarna een dag later de bevestiging van de komst van Reijnders kwam. Dat Man City nu al druk bezig is met transfers, heeft alles te maken met het WK voor clubs, dat komend weekend van start gaat.

Manchester City maakte woensdagavond bekend dat zowel Reijnders als Cherki met de ploeg van Pep Guardiola meereizen naar de Verenigde Staten, waar het WK voor clubs plaats zal vinden. Daarbij valt vooral op dat Reijnders rugnummer 4 heeft gekozen. Dat nummer is normaal gesproken voor een centrumverdediger of controlerende middenvelder, dus dat een aanvallende middenvelder als Reijnders met dit nummer speelt, is opvallend. Overigens schrijft Manchester City op de clubwebsite dat dit de rugnummers voor het aanstaande toernooi zijn. Of Reijnders ook in het aanstaande Premier League-seizoen met nummer 4 zal spelen, is niet duidelijk.

Keiharde boodschap voor Grealish

De opvallendste afwezige in de selectie van Manchester City, is recordaankoop Jack Grealish. De vleugelspeler kwam in de zomer van 2021 voor 117,5 miljoen euro over van Aston Villa, maar is inmiddels compleet uit de gratie geraakt bij Guardiola. Dat hij niet mee mag naar de VS, lijkt een teken te zijn dat Grealish zijn laatste wedstrijd voor The Citizens inmiddels heeft gespeeld.

