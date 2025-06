Kogel door de kerk: Tijjani Reijnders heeft droomtransfer te pakken

Het hing al een tijdje in de lucht, maar woensdag is het ook echt zover: maakt definitief de overstap van AC Milan naar Manchester City. De Engelse grootmacht maakt een bedrag van ongeveer 55 miljoen euro over naar Italië, dat inclusief bonussen kan oplopen naar 70 miljoen.

Dinsdag tekende Rayan Cherki al voor de 'blauwe club' uit Manchester, nu wordt er een andere creatieveling aan de selectie toegevoegd. Reijnders tekent voor vijf seizoen bij de nummer drie van het afgelopen Premier League-seizoen. "Ik ben exstatisch dat ik bij City teken", laat Reijnders op de clubsite weten. "City is een van de beste teams van de wereld, met de beste coach, spelers van wereldklasse en uitmuntende faciliteiten. Onder Pep Guardiola heeft de club zoveel prijzen gewonnen en ik wil ze aan nog meer succes helpen, de komende jaren."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kraay looft 'heerlijke Stille Willie' in Oranje en voorziet lastige keuze voor Koeman

"Het was ook een droom van me om in de Premier League te spelen, een droom die nu uitkomt. In deze competitie hebben zoveel Nederlandse spelers door de jaren heen gespeeld, om nu in hun voetsporen te treden voelt zeer inspirerend. Ik kijk enorm uit naar mijn start hier, het ontmoeten van mijn teamgenoten en aan de fans te tonen wat ik in mijn mars heb." In een video op het X-account van zijn nieuwe club deelt Reijnders dat hij enorm uitkijkt om samen te spelen met Rodri, de Ballon d'Or-winnaar van vorig jaar.

Lovende Viana

Hugo Viana is de Director of Football bij City en deelt zijn tevredenheid over deze fraaie transfer. "We zijn heel blij dat Tijjani voor ons gaat spelen, we kijken er naar uit om hem onderdeel te laten maken van de selectie van Pep. Hij heeft al een hele hoop ervaring op het hoogste niveau in Europa, op clubniveau maar ook als international van Nederland. Tijjani voegt extra energie, rust en creativiteit aan ons middenveld toe en door samen te werken met Pep en onze trainers zal hij alleen maar beter worden."

Reactie Milan

AC Milan bedankt Reijnders in een kort bericht op de eigen clubsite voor de bewezen diensten. "Milan kan bevestigen dat Reijnders een contract heeft getekend bij Manchester City. De club wil Tijjani bedanken voor zijn inzet en professionaliteit die hij altijd heeft getoond en wenst hem het allerbeste voor de toekomst, zowel op professioneel als persoonlijk vlak."

Tijjani Reijnders completes his move to Manchester City! 🙌 pic.twitter.com/SiMzx1hgmW — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

The deal is sealed ✍️🤩 pic.twitter.com/jDC9vsN7C5 — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

Getting to know Tijjani 🗣️🩵 pic.twitter.com/bGZ4pRDkR1 — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Koeman is genadeloos voor international: ‘Hij maakte in de rust een statement’ 🔗

👉 Finse doelman Hrádecký steekt draak met Oranje-international en heeft waarschuwing voor Flekken 🔗

👉 Kraay ergert zich mateloos aan Oranje en geeft Koeman dringend advies 🔗

👉 Van der Vaart: ‘Hij is dé man van het Nederlands elftal. Ongelooflijk!’ 🔗

👉 'Van witwassen verdachte oud-international in het nauw: Justitie veilt appartement' 🔗