Alexander-Arnold aan de schandpaal genageld door medewerkers Liverpool Airport

is door medewerkers van het social mediateam van de luchthaven van Liverpool aan de schandpaal genageld. Op X meldt het Account Liverpool John Lennon Airport namelijk dat de vleugelverdediger vanaf Manchester naar Madrid vloog.

Na maandenlange speculatie werd het op 30 mei officieel bevestigd door Real Madrid: Alexander-Arnold maakt de transfervrije overstap naar de Spaanse hoofdstad. Wél betaalt De Koninklijke Liverpool een vergoeding van zo'n twaalf miljoen euro, om hem eerder binnen te halen. Zo kan de nieuwe rechtsback meteen deelnemen aan het WK voor clubteams dat op 15 juni begint.

LEES OOK: 'Liverpool van Arne Slot mengt zich in strijd om felbegeerde spits'

Dat Alexander-Arnold de overstap maakte van Liverpool naar Real Madrid werd hem door supporters van The Reds niet in dank afgenomen. Tijdens zijn laatste wedstrijden in het shirt van de Premier League-kampioen werd de 26-jarige vleugelverdediger uitgefloten door een deel van de aanhang. Daarnaast werd een muurtekening van Alexander-Arnold in Liverpool beklad met het woord 'rat'.

LEES OOK: Alexander-Arnold maakt ‘iconische’ verandering door na transfer naar Real Madrid

Nu ook de medewerkers achter het officiële X-account van Liverpool John Lennon Airport een duit in het zakje. Zij wijzen er namelijk op dat Alexander-Arnold, toen hij vorige week naar Madrid vloog voor zijn presentatie, niet in Liverpool op het vliegtuig stapte. Hij vertrok namelijk vanuit Manchester, de stad van de grote rivaal Manchester United. "Hij is ook nog vanuit Manchester vertrokken", plaatst de luchthaven op X.

Overigens is het bericht van Liverpool John Lennon Airport ook nog eens achteraf bewerkt. In de oorspronkelijke versie stond namelijk een emoji van een slang. Daarmee werd aangegeven dat hij Liverpool had verraden. In de bewerkte versie is de slang vervangen door een gezichtje dat bedenkelijk kijkt.

He even flew from Manchester as well 🙄 https://t.co/CPAdo23Bjx — Liverpool John Lennon Airport (@LPL_Airport) June 16, 2025

