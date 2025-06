Alexander-Arnold maakt ‘iconische’ verandering door na transfer naar Real Madrid

maakte onlangs de overstap van Liverpool naar Real Madrid. Bij zijn transfer komt een opvallend detail naar voren. De Engelse rechtsback moet afstand doen van zijn ‘iconische’ rugnummer 66. Ook zal niet zijn achternaam, maar zijn voornaam op de achterkant van zijn shirt te zien zijn.

Na maandenlange speculatie werd het op 30 mei officieel bevestigd door Real Madrid: Alexander-Arnold maakt de transfervrije overstap naar de Spaanse hoofdstad. Wél betaalt De Koninklijke Liverpool een vergoeding van zo'n twaalf miljoen euro, om hem eerder binnen te halen. Zo kan de nieuwe rechtsback meteen deelnemen aan het WK voor clubteams dat op 15 juni begint.

Bij Liverpool droeg de 26-jarige rechtsback sinds zijn doorbraak het rugnummer 66. In een artikel op de clubwebsite wordt door Lee Radcliffe, coördinator van de tenues bij de club, uitgelegd waarom Alexander-Arnold zo’n hoog rugnummer droeg: "Wanneer we jonge jongens uit de jeugdopleiding halen, proberen we ze altijd bewust een redelijk hoog startnummer te geven. We geven ze niet graag een laag nummer, want dan denken ze dat ze er meteen goed voor staan.” Radcliffe noemt het rugnummer van Alexander-Arnold ‘iconisch’.

Na zijn transfer naar Real Madrid komt er een einde aan het iconische rugnummer van de back. In LaLiga zijn de selectiespelers verplicht om rugnummers tussen de 1 en de 25 te dragen. De oplossing: Alexander-Arnold speelt vanaf komend seizoen met nummer 12, een optelling van 6 en 6. Daarnaast staat er voortaan ‘Trent’ op zijn rug, in plaats van zijn achternaam. Ook zijn Instagram-naam is gewijzigd van ‘@trentarnold66’ na ‘@trent’. De Engelsman legt tijdens een persconferentie uit dat de nieuwe naam op het shirt bedoeld is om het makkelijker te maken voor fans die drie namen ingewikkeld vinden.

