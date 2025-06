'Liverpool van Arne Slot mengt zich in strijd om felbegeerde spits'

Liverpool zou zich komende zomer dolgraag willen versterken met . TEAMtalk weet te melden dat de club van trainer Arne Slot zich ook in de strijd om de Napoli-spits gaat mengen. Volgens het Engelse medium is Liverpool met de kampioen van Italië in gesprek over een ruildeal.

Het is niet de vraag of Osimhen deze zomer bij Napoli vertrekt, maar vooral waarheen. De Nigeriaan heeft het naar verluidt helemaal gehad met zijn werkgever. Afgelopen seizoen werd hij al uitgeleend aan Galatasaray, waar hij behoorlijk uitblonk. In alle competities kwam de spits tot 37 goals in 41 wedstrijden. Daarnaast was hij goed voor acht assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alexander-Arnold maakt ‘iconische’ verandering door na transfer naar Real Madrid

Vorige week werd bekend dat Manchester United wel oren zou hebben naar Osimhen en daarvoor Joshua Zirkzee als ruilmiddel zou willen inzetten. Daarnaast zou ook het Saudische Al-Hilal de Nigeriaan graag verlossen van Napoli. Nu mengt dus ook Liverpool zich in de strijd om de Nigeriaans international. The Reds zouden volgends transferjournalist Rudy Galetti overwegen om Darwin Nunez en Federico Chiesa willen betrekken in de deal. "De gesprekken zijn nog pril, maar Liverpool onderzoekt de situatie van de Nigeriaanse spits serieus", klinkt het op X.

LEES OOK: Frimpong kon 15 jaar geleden al naar Liverpool: ‘Maar mijn oom kon me niet brengen'

Liverpool werd afgelopen seizoen overtuigend kampioen van de Premier League. Desondanks zitten Slot en de zijnen niet stil. De Nederlandse oefenmeester zag assistent-trainer John Heitinga, die de scepter gaat zwaaien bij Ajax, al vertrekken. Het is de bedoeling dat hij wordt opgevolgd door Giovanni van Bronckhorst.

Ook op transfergebied is Liverpool al volop bezig. Zo werd Oranje-international Jeremie Frimpong al verwelkomt op Anfield. Daarnaast is de kampioen van Engeland volop bezig met de komst van Florian Wirtz. De deal voor de Duits international van Bayer Leverkusen is nog niet helemaal beklonken, maar de transfer is nabij. Daarnaast is het de bedoeling dat voormalig AZ-verdediger Milos Kerkez de overstap gaat maken van Bournemouth naar Liverpool.

🚨🗣️ During contacts between Napoli and Liverpool - which involved Darwin Nunez and Federico Chiesa - Osimhen's name has come up.



‼️ Early discussions at this stage, but LFC are seriously exploring the 🇳🇬 ST's situation.



🗞️ More details on @TEAMtalk 👇https://t.co/2h7mvwGlGA — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 17, 2025

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Liverpool verpulvert eigen transferrecord voor Florian Wirtz 🔗

👉 Frimpong naar Liverpool: 'Feyenoord-spelers vertelden me...' 🔗

👉 Zaakwaarnemer bevestigt: Van Bronckhorst nieuwe assistent Liverpool 🔗

👉 Real Madrid betaalt forse transfersom om Alexander-Arnold iets eerder te strikken 🔗

👉 Slot gekraakt: ‘Vermakelijk dat hij zich daarom bekommert’ 🔗