Frimpong kon 15 jaar geleden al naar Liverpool: ‘Maar mijn oom kon me niet brengen'

maakt deze zomer de overstap van Bayer Leverkusen naar Liverpool. Een lang gekoesterde wens die eindelijk vervuld wordt. Als kind kreeg Frimpong namelijk al de kans om bij de jeugdopleiding van The Reds aan te sluiten, maar vanwege logistieke problemen kwam hij toch bij Manchester City terecht.

Al vroeg in de transferperiode is de overgang van Frimpong naar Liverpool een feit. “Het was een spannende tijd, maar ik ben heel blij met de nieuwe uitdaging”, vertelt rechtsback annex rechtsbuiten aan De Telegraaf. Volgens de krant betaalt Liverpool zo’n 35 miljoen euro aan Bayer Leverkusen.

Een droom komt uit nu Frimpong, die opgroeide in Engeland, juist naar Liverpool vertrekt: “Als negenjarige was ik al fan van Liverpool en kon daar in de jeugdacademie terecht. Omdat we in Manchester woonden en mijn oom me niet vijf dagen heen en weer kon rijden naar Liverpool is het Manchester City geworden. Daar was ik in een kwartier met de bus.” Frimpong doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, maar voor hij zijn debuut maakte, transfereerde hij naar Celtic. Via Glasgow en Leverkusen strijkt de 24-jarige vleugelverdediger nu neer in Liverpool.

Niet alleen Frimpong zelf, maar ook zijn familie staat te springen om de transfer, vertelt de twaalfvoudig international: “Mijn familie woont nog steeds in Manchester en daar kom ik nu weer in de buurt wonen. Mijn vader is dolblij met deze transfer, want hij is ook zijn hele leven al fan van Liverpool. Mijn moeder en ikzelf uiteraard ook. De glimlach op de gezichten van mijn vader en moeder was zo mooi. Hen gelukkig en trots maken is het beste dat je als kind kan doen. Echt mooi, heel mooi.”

