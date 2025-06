'Ik durf wel te zeggen: met hém erbij wordt Liverpool volgend jaar weer kampioen'

Sander Westerveld is dolenthousiast over de mogelijke komst van naar Liverpool. De Nederlandse oud-keeper van The Reds doet in gesprek met FCUpdate zelfs een gewaagde uitspraak over de smaakmaker van Bayer Leverkusen: "Wirtz is zo'n speciale speler. Ik durf wel te zeggen: als Liverpool die haalt, dan worden ze volgend jaar weer kampioen"

Arne Slot werd in zijn debuutseizoen bij Liverpool met overmacht (en als eerste Nederlandse trainer ooit) kampioen van Engeland. Aan het eind van de rit bedroeg de voorsprong op nummer twee Arsenal liefst tien punten. En dat met een selectie waaraan de voorbije drie transferperiodes nauwelijks is gesleuteld. "Liverpool heeft vorig jaar niks uitgegeven, behalve voor Federico Chiesa, die heel goedkoop was", zegt Westerveld .

"Ik denk dat ze nu geld genoeg hebben om uit te geven", vervolgt Westerveld. "Ik wil niet zeggen: er móet wel wat bij, maar er kán wel wat bij. Vooral een nummer 9, dan heb je een echte spits. Sommige spelers, als je die kunt krijgen, dan moet je alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. En Wirtz is zo'n speciale speler. Ik durf nu wel te zeggen: als Liverpool die haalt, dan worden ze volgend jaar weer kampioen."

Volgens Duitse en Engelse media heeft Leverkusen al twee aanbiedingen van Liverpool op Wirtz naast zich neergelegd en houdt de nieuwe club van Erik ten Hag vooralsnog vast aan een vraagprijs van liefst 150 miljoen euro. "Ik zou dat bedrag echt voor hem overhebben", zegt Westerveld, die aanstipt dat de 22-jarige Wirtz ook als 'valse 9' uit de voeten kan. Idealiter haalt Liverpool echter Wirtz én een 'echte' spits: "Ik heb ook 150 miljoen over voor Alexander Isak van Newcastle United, alleen wordt dat misschien een moeilijk verhaal", aldus Westerveld.

Afgeronde Liverpool-transfers

Op dit moment is het vertrek van twee Liverpool-spelers zeker. Rechtsback Trent Alexander-Arnold ging niet in op een aanbod om zijn aflopende contract te verlengen en voegt zich bij Real Madrid, terwijl reservedoelman Caoimhín Kelleher voor een kleine vijftien miljoen euro naar Brentford vertrekt - waar hij de aan Bayer Leverkusen verkochte Mark Flekken moet opvolgen.

Voor Kelleher trok Liverpool in de zomer van 2024 al een vervanger aan: The Reds kochten de Georgiër Giorgi Mamardashvili van Valencia, maar verhuurden de doelman afgelopen seizoen nog aan zijn vorige werkgever. Daarnaast is ook het gat dat Alexander-Arnold achterlaat al opgevuld, met de komst van Oranje-international Jeremie Frimpong - die voor 40 miljoen euro werd overgenomen van - ook al - Leverkusen.

Op deze spelers aast Liverpool nog

Daarnaast aast Liverpool nog op een linksback, volgens de laatste geruchten is de club van Slot inmiddels dichtbij de komst van voormalig AZ-speler Milos Kerkez. De Hongaar moet overkomen van competitiegenoot Bournemouth. Voorts blijft Liverpool bezig met de komst van Wirtz én een spits. Behalve Isak (afgelopen seizoen tweede achter Mohamed Salah op de topscorerslijst in de Premier League) wordt ook de Fransman Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt) genoemd als optie voor die positie.

