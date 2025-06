‘Slot overweegt te breken met 23 jaar oude Liverpool-traditie’

Everton is geïnteresseerd in de negentienjarige van Liverpool, meldt Sky Sports. Mocht de buitenspeler de overstap maken van de ene naar de andere kant van de stad, dan is het voor het eerst in 23 jaar dat de aartsrivalen zaken doen.

Doak maakte in 2022 al zijn debuut voor Liverpool. Het afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor Middlesbrough in de Championship, het tweede niveau van Engeland. De aanvallend ingestelde speler maakte indruk met drie goals en zeven assists in 24 wedstrijden voor zijn tijdelijke club.

Halverwege dit seizoen kwam er al interesse voor de jongeling vanuit de Premier League. Destijds sloeg de club aanbiedingen af van Ipswich Town en Crystal Palace. Ipswich zou 19,3 miljoen euro hebben geboden, terwijl Crystal Palace een bedrag van 18,1 miljoen euro overhad voor Doak. Beide clubs kregen nul op het rekest van Liverpool, dat van mening is dat Doak aanzienlijk meer waard is.

In de zomerse transferperiode is er volgens Sky Sports wederom interesse voor de zesvoudig Schotse international. Ditmaal is het Everton dat het talent wil binnenhalen. Volgens de berichtgeving wil Arne Slot tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen eerst Doaks plaats in de pikorde vaststellen. De laatste speler die transfereerde tussen Everton en Liverpool, was Abel Xavier in 2002, die de andere kant opging.

BREAKING: Everton want to sign Liverpool winger Ben Doak 🔵 pic.twitter.com/FIPYW1L2lN — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 2, 2025

