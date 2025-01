Liverpool weigert twee miljoenenbiedingen: Arne Slot ziet transfer niet zitten

Liverpool heeft twee biedingen op afgeslagen, zo weet The Athletic. Zowel Ipswich Town als Crystal Palace ving bot bij een poging om de middenvelder annex rechtsbuiten over te nemen. Doak wordt momenteel door Liverpool verhuurd aan Championship-club Middlesbrough.

De geboden bedragen ontlopen elkaar niet veel. Ipswich Town zou 19,3 miljoen euro hebben geboden, terwijl Crystal Palace een bedrag van 18,1 miljoen euro overhad voor Doak. Beide clubs kregen nul op het rekest van Liverpool, dat van mening is dat Doak aanzienlijk meer waard is. Omdat de negentienjarige Schot zich goed ontwikkelt, wil Liverpool hem niet laten gaan. “Hij wordt gezien als een potentiële selectiespeler voor Arne Slot in de komende seizoenen”, zo weet journalist Andy Jones. Liverpool zou Doak zien als de beste jonge speler in de Championship.

Liverpool nam Doak in maart 2022 over uit de jeugdopleiding van Celtic. Hij speelde tien officiële wedstrijden voor the Reds, voordat hij afgelopen zomer werd verhuurd aan Middlesbrough. Daar maakt hij een goede ontwikkeling door. Doak speelde twintig wedstrijden, scoorde tweemaal en gaf vijf assists. In november 2024 werd hij verkozen tot EFL Young Player of the Month. Doak debuteerde in september 2024 voor de nationale ploeg van Schotland en speelde sindsdien zes interlands. Hij maakte daarvoor al deel uit van de voorselectie voor het EK, maar moest door blessureleed afhaken.

Doak is inzetbaar als rechtermiddenvelder of rechtsbuiten. Momenteel is Mohamed Salah onomstreden als rechtsbuiten bij Liverpool, al hint hij nadrukkelijk naar een vertrek. Met Federico Chiesa heeft Slot een alternatief, maar hij zou intern hebben aangegeven te willen vertrekken. Zodoende is het niet ondenkbaar dat er komend seizoen meer kansen op speeltijd in het eerste elftal zijn voor Doak.

