Mohamed Salah hint nadrukkelijk op vertrek bij Liverpool

lijkt bezig aan zijn laatste maanden als speler van Liverpool. De Egyptenaar is in het bezit van een aflopend contract en weliswaar met zijn club in gesprek over een verlenging daarvan, maar een akkoord is heel ver weg. Dat vertelt Salah zelf in gesprek met Sky Sports.

Liverpool is onder Arne Slot bezig aan een geweldig seizoen. The Reds gaan stevig aan kop in de Premier League en gaan ook in de competitiefase van de Champions League aan de leiding. Maar er zijn ook hoofdbrekens voor de koploper van Engeland. Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold én Salah zijn allemaal in het bezit van een aflopend contract. Van Dijk wil naar verluidt graag verlengen, maar de toekomst van Alexander-Arnold en Salah is erg onzeker. Zo wordt Alexander-Arnold nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid, terwijl Salah in gesprek met Sky Sports nadrukkelijk hint op een vertrek bij Liverpool.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Naast drie sterren van Liverpool zijn ook deze vijf topspelers in het bezit van een aflopend contract

Op de vraag of hij écht denkt dat dit zijn laatste seizoen is bij Liverpool, komt hij met een duidelijk antwoord. “Tot nu toe, ja… Het zijn de laatste zes maanden. Er is geen vooruitgang. We zijn nog ver verwijderd van enige vooruitgang”, zo doelt Salah op de onderhandelingen met Liverpool over een nieuw contract. Liverpool betaalde in de zomer van 2017 42 miljoen euro aan AS Roma voor de komst van Salah, die al snel uitgroeide tot publiekslieveling en een van de absolute uitblinkers op de Engelse velden. Salah won in 2019 met Liverpool de Champions League en werd een jaar later landskampioen. Dit seizoen heeft hij met twintig doelpunten en zeventien assists in 26 wedstrijden in alle competities een gigantisch aandeel in het huidige succes.

LEES OOK: Salah schrok van ‘confronterende’ Slot

Salah wil landskampioen worden

De Egyptenaar hoopt zijn periode bij Liverpool dan ook goed af te sluiten. Hij geeft in hetzelfde interview aan dat de afgelopen jaren de Champions League bovenaan zijn lijstje stond, maar dit seizoen wil hij het liefst landskampioen worden. Dat werd hij dus al in 2020, maar vanwege de COVID-19-uitbraak werd de selectie van toenmalig trainer Jürgen Klopp gehuldigd op een leeg Anfield. Om die reden wil Salah dit seizoen dolgraag nog een keer kampioen worden, zodat hij alsnog een groot feest kan vieren met de supporters.

“It’s my last year in the club” 🗣️



Mo Salah gives an EXCLUSIVE update on his contract at Liverpool 👇 pic.twitter.com/AIapSxSBFC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot legt opmerkelijke Nederlandse traditie uit aan Sky Sports

Arne Slot heeft het publiek in Engeland kennis laten maken met een opmerkelijke Nederlandse voetbaltraditie.