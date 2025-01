Salah schrok van ‘confronterende’ Slot

is heel blij met de manier waarop de samenwerking met Arne Slot verloopt. De Egyptenaar was aan het begin van het seizoen verrast door de werkwijze van de oefenmeester, maar kan inmiddels niet meer zonder hem.

Slot maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool en doet het uitstekend op Anfield. The Reds gaan aan kop in de Premier League en de Champions League, wat niet in de laatste plaats te danken is aan de uitstekende vorm van Salah. In gesprek met TNT Sports krijgt hij de vraag of hij geschrokken is door Slot. “Zeker. Maar nu ik met hem werk niet meer, want ik zie hoe erg hij op de details let.”

Salah is ook erg blij met de persoonlijkheid van Slot. “Hij heeft geen ego. Als hij een fout maakt, geeft hij het toe en wil hij het oplossen. Als iets niet goed werkt, verandert hij het”, licht de buitenspeler toe. “Dat is waarom hij me niet meer verrast.” Slot legt de spelers van Liverpool ook duidelijk uit waarom hij bepaalde beslissingen neemt. “Daarin is hij erg confronterend”, lacht Salah. “Dat is goed. Niet altijd, maar meestal wel. Hij zegt dingen recht in je gezicht. Dat is erg belangrijk voor spelers.”

Slot ook tactisch sterk

Niet alleen als persoon, maar ook op tactisch vlak geniet Salah van de samenwerking met Slot. “Hij is tactisch heel goed”, maakt de linkspoot duidelijk. “Hij let heel erg op de details en probeert dingen aan te passen voor het team. Hopelijk gaan we nu op deze manier verder.

