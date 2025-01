'Slot selecteert door bij Liverpool: twee ex-Eredivisiespelers in beeld'

Liverpool ziet in voormalig AZ-speler een 'waardige opvolger' voor linksback , zo meldt transferjournalist Rudy Galetti bij TeamTalk. De nog altijd maar 21-jarige Hongaar maakt al anderhalf jaar indruk in het shirt van Bournemouth, waarmee hij 2024 afsloot op een knappe zevende plaats in de Premier League. Kerkez is niet de enige voormalige Eredivisiespeler die er goed op staat bij Liverpool. Ook (ex-Willem II) zou in beeld zijn bij de trotse koploper.

Liverpool is onder Arne Slot bezig aan een vrijwel vlekkeloos seizoen. The Reds staan in de Engelse competitie een straatlengte voor op alle concurrenten en gaan ook in de Champions League fier aan kop. De enige afleiding die op de loer ligt zijn de aflopende contracten van drie spelers die wekelijks uitblinken: Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Trent Alexander-Arnold. Voor laatstgenoemde zou Real Madrid zich deze winter zelfs al hebben gemeld, maar Liverpool hoopt nog altijd de zelf opgeleide rechtsback langer aan zich te binden en verkocht De Koninklijke dan ook een duidelijke 'nee'.

Op de linksbackpositie is Robertson (30) al jaren een vertrouwd gezicht bij Liverpool. De Schot staat al sinds 2017 onder contract op Anfield en is ook onder Slot, mits fit, verzekerd van een basisplaats. Ondanks de geweldige resultaten van de afgelopen maanden klinkt echter steeds vaker kritiek op Robertson. Zo stelde Viaplay-analist (en voormalig Liverpool-keeper) Sander Westerveld tijdens het uitduel bij West Ham United van afgelopen zondag dat de Schot al het hele seizoen teveel fouten maakt.

Galetti schrijft dat Kerkez door de beleidsbepalers op Anfield is aangewezen als 'waardige opvolger' voor Robertson. De Hongaar, die eveneens in de belangstelling van Manchester United zou staan, is recent van zaakwaarnemer gewisseld en wordt nu bijgestaan door de Lian Sports Agency van Fali Ramadani. De wisseling is een duidelijk teken dat Kerkez van plan is deze winter of anders komende zomer de stap naar een grotere club wil gaan maken, zo schrijft de transferjournalist.

Een speler die juist zou kunnen vertrekken bij Liverpool is Darwin Núñez. De Uruguayaan werd in 2022 voor niet minder dan 85 miljoen euro weggekocht bij Benfica. Slot heeft echter volop te kiezen voor de twee aanvallende posities naast de onomstreden Salah, Núñez moet in de pikorde zowel Cody Gakpo al Luis Díaz en Diogo Jota boven zich dulden. Een winters vertrek van de spits zou een moeilijk verhaal worden, maar volgens Galetti is het goed mogelijk dat beide partijen komende zomer alsnog uit elkaar gaan. Liverpool zou inmiddels twee spitsen op het oog hebben om Núñez' plek in de selectie op te vullen: Isak (Newcastle United) en Marcus Thuram (Internazionale). Laatstgenoemde zou met een vertrekclausule van 85 miljoen euro de 'goedkopere optie' van de twee zijn.

