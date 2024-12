Speler van Liverpool zakt tijdens galavoorstelling door het ijs en ligt onder vuur

is de enige speler van Liverpool die zondagavond door het ijs is gezakt tegen West Ham United, zo stelt Viaplay-analist Sander Westerveld. De Schot maakt dit hele seizoen al te veel fouten, zo ook zondagavond op bezoek bij West Ham United.

In de rust van het duel tussen West Ham United en Liverpool (0-3 tussenstand) wordt het optreden van Robertson onder de loep genomen. Westerveld is niet onder de indruk van de Schot en dat is niet voor het eerst dit seizoen: "Hij maakt zó veel fouten... Dit zijn dingen die je normaal gesproken in een normaal jaar niet doet. Dit kan ook gewoon weer een tegengoal zijn", zegt Westerveld als hij beelden van de wedstrijd tussen West Ham United en Liverpool analyseert. Daarop is te zien dat Robertson door zijn slordigheid een grote kans weggeeft aan The Hammers, die het vizier gelukkig genoeg voor Liverpool niet op scherp hadden staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Arne Slot dreigt John Heitinga plots te verliezen bij Liverpool

Het is iets wat Robertson al vaker is overkomen. Onlangs kreeg de linksback tegen Fulham na zeventien minuten spelen een directe rode kaart, na het maken van een lompe overtreding: "Dat is Robertson. Hij heeft vaak dat hij verdedigend niet al te best is, maar hij is zo belangrijk aanvallend. Maar juist die kracht van Robertson zit er vandaag ook niet in... Zijn passes zijn matig. Dit moet hij niet te lang volhouden, want verdedigend is hij niet top én aanvallend is hij matig."

Concurrentie?

Een alternatief voor Robertson op de linksbackpositie is de Griek Kostas Tsimikas, die een verleden heeft bij Willem II. Arne Slot geeft ook hem voldoende minuten, maar geeft de voorkeur aan Robertson als eerste linksback van Liverpool.