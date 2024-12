Zorgelijke blik bij Arne Slot: Andy Robertson brengt Liverpool in grote problemen

Het Liverpool van trainer Arne Slot beleeft zaterdagmiddag een dramatische start van het Premier League-duel met Fulham. De ervaren linksback leidde na tien minuten met balverlies de fraaie 0-1 van in en mocht nog geen tien minuten later gaan douchen na het ontvangen van een directe rode kaart.

Liverpool startte met de drie Nederlanders, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo, aan het thuisduel met middenmoter Fulham, waar Kenny Tete eveneens een basisplaats heeft. De koploper kwam na tien minuten al op achterstand. Na balverlies van Robertson brak Fulham via de linkerflank uit. De mee opgekomen linksback Antonee Robinson zette voor naar de tweede paal, waar Pereira de bal knap ineens uit de lucht binnenwerkte: 0-1.

Tot overmaat van ramp kwam Liverpool even later in ondertal te staan. Robertson trok aan de noodrem bij de doorgebroken Harry Wilson. Scheidsrechter Tony Harrington greep meteen naar zijn borstzak en toonde de Schot een directe rode kaart. Nog even moest VAR Stuart Atwell worden afgewacht, maar toen die bevestigde dat Wilson in aanloop naar de overtreding niet buitenspel had gestaan, kon Robertson gaan douchen.

