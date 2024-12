Rio Ferdinand velt zeer opmerkelijk oordeel over Arne Slot

Rio Ferdinand vindt Arne Slot niet de beste manager in de Premier League in de eerste seizoenshelft. Volgens de voormalig verdediger van Manchester United stapte de Nederlander bij Liverpool in een gespreid bed na het vertrek van Jürgen Klopp. Hij betoogt dan ook dat Slot niet heel veel invloed heeft gehad op Liverpool.

Slot maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool, waar het hem voor de wind gaat. De Nederlander gaat aan kop in de Premier League en Champions League, wat hem op de nodige complimenten is komen te staan. In de podcast Rio Ferdinand Presents wordt Slot door Owen Hargreaves daarom benoemd tot trainer van de eerste seizoenshelft. Ferdinand is het echter niet met hem eens.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Alisson vertelt hoe selectie Liverpool reageerde op aanstelling Slot

“Slot maakt geen groot verschil bij Liverpool”, begint de voormalig mandekker. “Hij heeft heel goed gepresteerd, geweldig zelfs. Maar hij heeft geen grote verandering teweeggebracht.” Volgens Ferdinand profiteert Slot juist van het feit dat Klopp Liverpool in zeer goede staat heeft achtergelaten. “Hij is terechtgekomen in een omgeving die helemaal af was. Het was nooit instabiel, er is geen onrust en geen lawaai om hem heen. Er gebeurt nu hetzelfde als onder Klopp.”

LEES OOK: 'Twee spelers van Arne Slot hebben genoeg gezien en willen Liverpool verlaten'

Ferdinand kiest voor Maresca

Ferdinand heeft er daarom voor gekozen niet Slot, maar Enzo Maresca te benomen tot zijn manager van de eerste seizoenshelft. De Italiaan verruilde Leicester City afgelopen zomer voor Chelsea en staat met de Londenaren na enkele magere seizoenen op de derde plek in de Premier League. “Slot heeft nooit brandjes hoeven blussen. Maresca wel”, legt Ferdinand zijn keuze uit. “Hij heeft Chelsea omhoog gebracht. Hij heeft een marge gedicht. Hij heeft van een ramp een circus gemaakt.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot neemt zijn kinderen, Isa en Joep, bewust niet mee naar Liverpool

Arne Slot is tijdens de kerstdagen herenigd met zijn familie in Liverpool.