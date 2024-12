Alisson vertelt hoe selectie Liverpool reageerde op aanstelling Slot

Arne Slot werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool. The Reds doen het momenteel fantastisch met kopposities in de Premier League én Champions League. Dit had men bij Liverpool bij de binnenkomst van Slot niet verwacht, zo vertelt .

Toen Slot de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool, vroeg het grootste deel van de voetbalwereld zich af hoe hij zich zou houden onder de schier onmogelijke taak om Klopp op te volgen. Dat gold ook voor de selectie van de nieuwe club van de oefenmeester, zo stelt Alisson in gesprek met The Times. “Toen Arne bij de club kwam, dacht iedereen dat het heel moeilijk voor hem zou worden een trainer als Klopp te vervangen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Twee spelers van Arne Slot hebben genoeg gezien en willen Liverpool verlaten'

Ondanks de grote druk, weet Slot zich op Anfield uitstekend staande te houden, zo ziet ook de Braziliaanse doelman. “Hij laat zijn kwaliteiten zien en brengt ons heel veel goeds”, is hij duidelijk. “Er is niet één sleutel, maar juist heel veel dingen die ons helpen onze doelen te halen.” Dat zorgt ervoor dat het team er volgens Alisson alles aan wil doen te voldoen aan de eisen van Slot. “Iedere dag hard trainen en het verlangen hebben beter te worden. Om grote dingen te winnen met deze club.”

LEES OOK: Van Nistelrooij frustreert eigen Leicester City-staf na verlies in Liverpool

Titelstrijd

Hoewel Liverpool er momenteel heel goed voorstaat, wil Alisson nog niet spreken over de landstitel. “Maar dat is wel ons doel”, voegt de doelman eraan toe. “Twee wedstrijden geleden keek iedereen naar de ranglijst en zeiden ze dat alle teams dichterbij kwamen. Nu zitten we weer in een betere positie.” De selectie is erg blij met de eerste plaats op de ranglijst, maar weet dat het spel nog beter kan. “We kunnen een beter team worden als we spelen, meer solide en consistenter. Met name op defensief vlak.”

Gaan Arne Slot en Liverpool de Premier League winnen? Laden... 96% Ja 4% Nee 2266 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot legt opmerkelijke Nederlandse traditie uit aan Sky Sports

Arne Slot heeft het publiek in Engeland kennis laten maken met een opmerkelijke Nederlandse voetbaltraditie.