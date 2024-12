Van Nistelrooij frustreert eigen Leicester City-staf na verlies in Liverpool

Ruud van Nistelrooij heeft donderdagavond uitgebreid de tijd genomen om bij te kletsen met Arne Slot, nadat hij met Leicester City met 3-1 had verloren op bezoek bij Liverpool. De twee Nederlandse trainers trokken zich na de wedstrijd terug in het kantoor van Slot, tot frustratie van een staflid van Van Nistelrooij bij Leicester.

Van Nistelrooij mocht donderdag bijna een hele helft dromen van een absolute stunt op Anfield. Jordan Ayew zette de bezoekers al na zes minuten met een knap schot uit de draai op voorsprong. Leicester kwam vervolgens vol onder druk te staan, maar incasseerde pas in blessuretijd van de eerste helft de even fraaie als verdiende gelijkmaker van Cody Gakpo. Na rust zette Curtis Jones Liverpool al snel op voorsprong en zorgde Mohamed Salah in de slotfase voor de 3-1 eindstand.

De lokale Liverpool Echo schrijft dat de verzamelde pers na afloop van het duel 'veel langer dan normaal' moest wachten op Van Nistelrooij, die uitgebreid de tijd nam om bij te kletsen met Slot. "De Leicester City-manager gaf weinig om krantendeadlines en nam zijn tijd. Het duurde zelfs zó lang dat een aantal stafleden ongeduldig werd", schrijft de krant.

Kort nachtje voor Leicester-spelers

Eén lid van het Leicester-gezelschap sprak zelfs zijn frustraties over het lange wachten op Van Nistelrooij uit tegenover de eveneens wachtende media. "Het was duidelijk dat velen bij The Foxes niet al te lang wilden blijven hangen na de verdiende nederlaag", noteert de krant uit Liverpool. De frustraties kwamen vooral voort uit het feit dat de ploeg nog een ongeveer drie uur durende busreis terug naar Leicester voor de boeg had. Vanaf daar moesten de spelers bovendien nog thuis zien te komen, waardoor zij vermoedelijk pas tussen 3.00 uur en 4.00 uur 's nachts hun bed konden opzoeken. Het korte nachtje vormt in ieder geval geen ideale voorbereiding op komende zondag (29 december), als regerend kampioen Manchester City op bezoek komt in Leicester.

