Arne Slot klopt Ruud van Nistelrooij en zet nieuwe stap naar landstitel

Liverpool heeft donderdagavond geen fout gemaakt tegen Leicester City. Arne Slot trok aan het langste eind in het onderonsje met zijn landgenoot Ruud van Nistelrooij: 3-1. Liverpool boog een vroege achterstand om, mede dankzij een fraai doelpunt van , en zette een nieuwe stap richting de landstitel. The Reds profiteerden van de nederlaag die Chelsea donderdag leed tegen Fulham (1-2) en hebben nu zeven punten voorsprong, met een wedstrijd tegoed.

Na de geweldige 3-6 overwinning op Tottenham Hotspur was het optimisme groot voor aanvang van de wedstrijd tegen Leicester City. De ploeg van Ruud van Nistelrooij vecht tegen degradatie en verloor afgelopen weekend fors van concurrent Wolverhampton Wanderers. Liverpool was dus torenhoog favoriet voor deze wedstrijd die gespeeld werd in de mist op Anfield. Al snel kreeg Liverpool een kans toen Mohammed Salah een voorzet van Cody Gakpo niet goed wist te verwerken van dichtbij. Het leek een startschot voor een stormvloed van Liverpool, maar niets bleek minder waar.

Artikel gaat verder onder video

Leicester ontsnapte via Stephy Mavididi over de linkerkant en de bal werd voorgegeven richting Jordan Ayew. De Ghanees wist weg te draaien bij Andy Robertson en schoot via de hiel van Virgil van Dijk raak in de korte hoek. Liverpool was overduidelijk geschrokken van de achterstand en het was even de weg kwijt. Na een minuut of twintig nam Liverpool het initiatief weer stevig in handen met een karrevracht aan voorzetten en corners. De meeste voorzetten werden weggekopt door het stugge Leicester, maar Robertson was dichtbij met een kopbal op de paal. Leicester snakte naar de rust en zag Salah nog een bal op de lat krullen. Liverpool kwam vlak voor het rustsignaal toch nog op gelijke hoogte door een fraaie treffer van Gakpo. De Nederlander kwam naar binnen en schoot fantastisch raak in de verre hoek om de stand weer gelijk te trekken.

LEES OOK: Cody Gakpo maakt prachtig doelpunt, maar is 1 minuut later verbijsterd

Liverpool ging in de tweede helft door met waar het gebleven was voor rust. Leicester werd direct onder druk gezet en dit resulteerde al snel in een voorsprong. Na een langdurige aanval over rechts gaf Alexix Mac Allister de bal hard en laag voor in de zestien waar Curtis Jones op de juiste plek stond om van dichtbij binnen te tikken. Hierna ging de ploeg van Arne Slot op zoek naar de derde goal. Ze kregen kansen via Darwin Nunez en Salah en zagen een doelpunt van Gakpo afgekeurd worden wegens nipt buitenspel. De marge bleef lang minimaal en bijna kwam Leicester op gelijke hoogte. Een voorzet van Mavididi kwam bij Patson Daka terecht, maar hij schoot volledig langs de bal op in kansrijke positie. Tien minuten voor tijd haalde Liverpool de spanning uit de wedstrijd. Gakpo lanceerde Salah die aan heel weinig ruimte genoeg had om de 3-1 in de verre hoek te plaatsen.

LEES OOK: Arne Slot vindt één speler veel te ver gaan en staat op van zijn stoel

Liverpool blijft dus winnen en gaat ruim aan kop in de Premier League. Na de nederlaag van Chelsea eerder vandaag is het gat naar de nummer twee nu zeven punten en Liverpool heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Ruud van Nistelrooij zal deze nederlaag van tevoren hebben ingecalculeerd, maar hij moet zich toch zorgen gaan maken. Leicester staat momenteel op de achttiende plaats, een plek die rechtstreekse degradatie betekend aan het einde van het seizoen. Aankomend weekend speelt Leicester tegen Manchester City en Liverpool gaat op bezoek bij West Ham United.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video's te bekijken via X.

Wordt Liverpool dit seizoen kampioen van Engeland? Laden... 97.1% Ja 2.9% Nee 105 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Arne Slot neemt zijn kinderen, Isa en Joep, bewust niet mee naar Liverpool

Arne Slot is tijdens de kerstdagen herenigd met zijn familie in Liverpool.