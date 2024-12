Arne Slot vindt één speler veel te ver gaan en staat op van zijn stoel

Arne Slot heeft zich in de eerste helft van Liverpool – Leicester City geërgerd aan het tijdrekken bij de tegenstander. De trainer van Liverpool beklaagde zich in het bijzonder over , die met fysieke klachten naar het gras ging bij een 0-1 stand.

Leicester kwam in de zesde minuut op voorsprong door een doelpunt van Ayew en probeerde daarna de wedstrijd te ontregelen. Waar mogelijk rekte de ploeg van Ruud van Nistelrooij tijd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de 39ste minuut, toen Ayew naar het gras ging voorafgaand aan een uittrap van Leicester-keeper Jakub Stolarczyk, die overigens zijn eerste Premier League-wedstrijd ooit speelt.

Slot beklaagde zich bij vierde official James Bell. Op beelden van Viaplay was te zien dat hij een monoloog afstak richting vierde official James Bell. Commentator Tom Copier van Viaplay begreep de onvrede, maar moest ook erkennen dat het tijdrekken van Leicester effectief was.

“Er gaat weer een speler bij Leicester liggen. Daar zijn ze bij Liverpool natuurlijk niet blij mee. Een ouderwets staaltje aanstelleritis van Jordan Ayew. Slot begint zich nu ook te beklagen. Ondanks dat het niet heel sportief en fraai is, doet Leicester dit wel goed”, aldus Copier.

“Op de momenten dat de druk van Liverpool groter en groter wordt, kunnen ze met dit soort trucjes even wat happen lucht nemen. Kijken of Liverpool ontregeld kan worden”, stelde de commentator. In de slotfase van de eerste helft maakte Cody Gakpo de 1-1; kort na de pauze werd het 2-1 via Curtis Jones. De wedstrijd begon donderdagavond om 21.00 uur.

🎄- Leicester are time wasting a lot. Arne Slot is annoyed. pic.twitter.com/R4qoYL25g5 — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) December 26, 2024

