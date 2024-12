Cody Gakpo maakt prachtig doelpunt, maar is 1 minuut later verbijsterd

Een fraai doelpunt van in de wedstrijd tussen Liverpool en Leicester City. De aanvaller zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de 1-1. Hij juichte uitbundig op het gras, maar enkele minuten later was de feeststemming verdwenen.

Gakpo trok op het mistige Anfield vanaf de linkerflank naar binnen, aan de rand van het strafschopgebied, en krulde de bal in de verre rechterhoek. Bij zijn schot gleed hij uit en hij bleef op het gras zitten om te juichen. Gakpo maakte zijn doelpunt met 45 minuten en 50 seconden op de klok.

Scheidsrechter Darren Bond had twee minuten blessuretijd opgeteld en met 47 minuten en 12 seconden op de klok floot hij af, toen Gakpo de bal kreeg aangespeld in een aanvallende positie. Hij was zichtbaar gefrustreerd en vol onbegrip door het besluit om af te fluiten.

Gakpo en Van Dijk klagen bij arbitrage

Meteen na het fluitsignaal stapten Gakpo en landgenoot Virgil van Dijk af op Bond. De Nederlanders deden hun beklag bij de arbitrage. Wellicht ging dat niet alleen over het affluiten, maar ook over het tijdrekken van Leicester. De bezoekers kwamen vroeg op voorsprong en probeerden daarna de wedstrijd te ontregelen.

Analist Mario Melchiot van Viaplay geniet van het doelpunt van Gakpo. “Als je een goal maakt precies voor de rust, ga je heerlijk de kleedkamer in. Als ik bij hem in het team zou zitten, zou ik zeggen: vriend, wat maak je mij gelukkig hiermee.”

