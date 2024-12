Chelsea verliest in minuut 95 compleet de aansluiting met Slot, Nottingham stijgt naar derde plaats

Chelsea heeft op Stamford Bridge kostbare punten verspeeld in de titelstrijd met het Liverpool van Arne Slot. Op Boxing Day speelden the Blues tegen Fulham. Op papier een wedstrijd die gewonnen zou moeten worden, maar diep in de blessuretijd ging Chelsea onderuit: 1-2.

De wedstrijd tussen Chelsea en Fulham is een West London derby. Elk affiche tussen ploegen Brentford, Chelsea, Fulham en Queens Park Rangers krijgt deze naam te dragen. De stadions van Chelsea en Fulham liggen bijvoorbeeld enorm dicht bij elkaar. Zo duurt het lopen van Stamford Bridge in de wijk Chelsea naar Craven Cottage in de wijk Fulham, maar iets langer dan een halfuur. Fulham is overigens de oudste professionele club van de Engelse hoofdstad.

De West London derby die op Boxing Day op het programma stond is lang geen wedstrijd geweest. Zo zaten de clubs van 1968 tot en met 2001 niet bij elkaar in de competitie. Fulham, een van oudsher een club voor de mensen die wat meer te besteden hadden, ziet Chelsea als één van de grootste rivalen. Andersom is dat niet helemaal zo. Onder andere Leeds United, Arsenal en Tottenham Hotspur zijn geduchte tegenstanders als het om die titel gaat.

Voorafgaand aan het duel zou iedereen Chelsea als winnaar hebben aangewezen. De ploeg verkeert in uitstekende vorm en staat zelfs op de tweede plaats. Onder coach Enzo Maresca bloeien spelers als Cole Palmer en Levi Colwill helemaal op. Ook in de partij tegen de stadsdeelgenoten kregen de talenten een basisplaats. Nadat The Liquidator door de speakers op The Bridge klonk, konden de spelers beginnen aan de derby.

Geheel tegen de verhoudingen in kwam Chelsea op voorsprong tegen Fulham. Cole Palmer schoof de bal heel rustig langs Duitse doelman Bernd Leno. Best opvallend, want Fulham was de bovenliggende partij het eerste kwartier van de wedstrijd. Het was toch weer de aanvallende middenvelder die zijn team op voorsprong zette. Even later stal Calvin Bassey, de oud-Ajacied, nog de show met een geweldige solo. De verdediger dribbelde het hele veld over en schoot op goal. Zijn inzet werd met veel moeite gekeerd. Met een stand van 1-0 zochten de spelers de kleedkamer op.

Na de rust werd het ook nog 2-0 voor Chelsea, althans, zo leek het even. Levi Colwill stond vrij op vijf meter van de goal, hij kopte raak, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef dus even 1-0 staan. Alex Iwobi kreeg vervolgens nog een kans op de 1-1, maar de bal zeilde rakelings over de goal van Sánchez. Fulham kreeg flink wat kansen op de gelijkmaker, maar het benutten van deze kansen verliep niet geweldig.

Tot in de 82ste minuut, want spits Harry Wilson kwam vrij voor de goal van Chelsea, en de Welshe spits kon binnenkoppen. In eerste instantie leek het op buitenspel, maar uit de herhaling bleek Cucurella het op te heffen. Het leek 1-1 te worden, maar in de 95ste minuut was daar Rodrigo Muniz, die de bal achter Sánchez kon werken. Zo werd het 1-2. Het uitvak was in extase.

Nottingham Forest - Tottenham Hotspur: 1-0

Nottingham Forest blijft verbazingwekkend goed presteren in de Premier League. The Tricky Trees wonnen met minimaal verschil van Tottenham Hotspur, dankzij een doelpunt van Anthony Elanga in de 28ste minuut. De buitenspeler was het eindpunt van een rappe counter en schoof de bal in de linkerhoek. Met name in het eerste kwartier van de tweede helft kreeg Nottingham enkele grote kansen om de score te verdubbelen, maar dat lukte niet. Dure missers waren het niet: Nottingham boekte de vierde zege op rij.