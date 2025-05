Bizar: Vardy blaast zelf op fluitje na blessure scheidsrechter

heeft zich op karakteristieke wijze laten gelden tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Leicester City en Southampton. Toen scheidsrechter David Webb geblesseerd raakte, blies Vardy op de fluit om het spel stil te leggen.

In de 21ste minuut van de wedstrijd kwam scheidsrechter Webb ten val, omdat Jordan Ayew van Leicester City hem van achteren aantikte. De speler had in eerste instantie niets door, maar wuifde later naar de tegenstanders van Southampton die de bal in bezit hadden.

Webb lag op de grond met zijn handen op zijn gezicht toen Leicester-aanvoerder Vardy naar hem toekwam, zijn arm pakte en op het fluitje blies wat nog in zijn handen lag. De spits wist zo op bijzondere wijze het spel stil te leggen om verzorging te laten komen. Na lange tijd op het veld gelegen te hebben werd Webb vervangen door de vierde man: Sam Barrott.

Leicester City won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0, al betekent die uitslag niet heel veel. Zowel de kampioen uit het seizoen 2015/2016 als tegenstander Southampton is al gedegradeerd uit de Premier League. Vardy zelf heeft zijn afscheid bij de club afgelopen maand aangekondigd.

Jamie Vardy blaast op fluit. De spits van Leicester City kwam in actie nadat scheidsrechter David Webb geblesseerd raakte. Het spel lag lange tijd stil en Webb werd uiteindelijk vervangen door vierde man Sam Barrott 🔄#ViaplayVoetbal #PremierLeague #Vardy pic.twitter.com/meNRCw0eDf — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2025

