Er komt na dertien jaar een einde aan de samenwerking tussen Leicester City en . De club maakt donderdagmiddag bekend dat de aanvaller na dit seizoen vertrekt. Vardy is in het bezit van een aflopend contract en is in de zomer dus transfervrij. Leicester City nam de spits in de zomer van 2012 over van Fletwood. Vardy had in het seizoen 2015/16 een groot aandeel in de sensationele landstitel.

Vardy speelde tot op heden 496 wedstrijden voor Leicester City. Daarin was hij 198 keer trefzeker. 24 doelpunten maakte hij in het seizoen 2015/16. Leicester City kroonde zich toen op sensationele wijze tot kampioen van Engeland. Daar bleef het niet bij. Leicester City en Vardy wonnen een paar maanden na de landstitel ook de Community Shield. In 2021 trokken ze aan het langste eind in de FA Cup. Vardy werd bovendien tweemaal kampioen op het tweede niveau. De aanvaller hielp zijn club vorig seizoen nog aan promotie naar de Premier League.

Leicester City komt er dit seizoen echter niet aan te pas op het hoogste niveau. Ook de aanstelling van Ruud van Nistelrooij heeft niet mogen baten. Degradatie naar The Championship werd afgelopen weekeinde een feit. Vardy heeft er als aanvoerder geen stokje voor kunnen steken. Hij behoorde dit seizoen 31 keer tot de selectie voor een competitiewedstrijd en verscheen in al die wedstrijden aan de aftrap. Daarin was hij zeven keer trefzeker en verzorgde hij vijf assists. Zijn laatste doelpunt dateert van 26 januari dit jaar, toen hij trefzeker was in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Het is nog niet bekend wat Vardy gaat doen. Hij zal in ieder geval voor altijd verbonden blijven aan het kampioenschap in 2016. Zoals Stuart James van The Athletic schrijft: “Een legende van Leicester City, winnaar van de Premier League-titel, winnaar van de Gouden Schoen en een van de topscorers van de Premier League. Hij maakte honderd doelpunten in minder wedstrijden dan Didier Drogba, Wayne Rooney en Romelu Lukaku nodig hadden. Bovendien is hij de enige speler die in elf opeenvolgende Premier League-wedstrijden heeft gescoord. Of je hem nu mag of niet, Jamie Vardy heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten op het hoogste Engelse voetbalniveau.”

