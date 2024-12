Liverpool wint met 3-6 (!), Mohamed Salah schrijft geschiedenis

Liverpool heeft zondag zijn spierballen getoond in het huis van Tottenham Hotspur door met 3-6 te winnen. De Spurs waren niet opgewassen tegen de voetbalmachine van Arne Slot. Liverpool kwam op voorsprong via Luis Diaz waarna Alexis Mac Allister er 0-2 van maakte. James Maddison deed nog iets terug namens Tottenham, maar het mocht niet baten. Dominik Szoboszlai en tweemaal Salah scoorden namens Liverpool. Dejan Kulusevski en Dominic Solanke brachten zowaar de spanning terug door de score terug te brengen tot 3-5. Het doelpuntenfeest werd compleet gemaakt door Diaz die er 3-6 van maakte.

Koploper Liverpool had al twee wedstrijden in Premier League niet weten te winnen en mocht vanavond op bezoek bij Tottenham Hotspur. Tottenham presteert dit seizoen nog zeer wisselvallig met bijvoorbeeld een 0-4 overwinning bij Manchester City en een 1-2 thuisnederlaag tegen Ipswich Town. Dit heeft als gevolg dat de Spurs zich terugvinden op de elfde plaats in de ranglijst.

Artikel gaat verder onder video

Van tevoren werd er een hoop tempo verwacht aangezien beide ploegen een aanvallende speelstijl hanteren en deze verwachting werd 100 procent waargemaakt. Liverpool voerde de boventoon en kreeg grote kansen via Luis Diaz, Cody Gakpo en Mohammed Salah die de lat raakte. Na ruim twintig minuten had Trent Alexander-Arnold de bal aan de rechterkant en hij had een magistrale voorzet in huis richting Diaz. De bal was perfect op maat en de Colombiaan kopte knap raak voor de openingstreffer. Arne Slot zag Liverpool sterk spelen en de voorsprong werd vergroot door Alexis Mac Allister. Dominik Szoboszlai kopte de bal door en de kleine Argentijn dook net voor Fraser Forster op om de bal binnen te knikken.

Salah schrijft geschiedenis

Tottenham deed uit het niets iets terug via James Maddison. Mac Allister leed balverlies vlakbij de eigen zestien en Maddison maakte daar schitterend gebruik van door de bal langs Alisson Becker te krullen. Lang konden de fans niet genieten van dit doelpunt, want op slag van rust maakte Szoboszlai er nog 1-3 van. Na een uitbraak via Salah prikte Szoboszlai de bal door de benen van Forster waardoor The Reds met een ruime marge richting de thee konden. Door de assist van Salah is hij de eerste speler in de geschiedenis van Premier League die in de eerste seizoenshelft al dubbele cijfers op zijn naam heeft gezet qua goals en assists.

Ook in de tweede helft was Liverpool de baas en dit leverde de 1-4 op van niemand minder dan Salah. Na een voorzet van Gakpo ontstond er een scrimmage waarna de bal bij de Egyptenaar terecht kwam. Voor Salah was het afronden een koud kunstje. Tottenham leek rijp voor de sloop, want even later ging Szoboszlai alleen op de keeper af na een pass van Alisson. De Hongaar omspeelde Forster, maar schoot in het zijnet. De 1-5 liet echter niet lang op zich wachten aangezien een minuut later Szoboszlai weer voor het doel opdook. Nu legde hij de bal af op Salah die hem in een leeg doel kon schuiven. Tottenham bleef op zoek gaan naar de aanval en dit leverde nog een mooi doelpunt op van Dejan Kulusevski. De Zweed volleerde de bal, na een combinatie met Dominic Solanke, knap achter Alisson in het doel. Tien minuten voor tijd ging het publiek toch nog maar even op het puntje van de stoel zitten toen Solanke er plotseling 3-5 van maakte met een knap schot uit de draai. Lang heeft deze opleving niet geduurd, want een minuut later zorgde Diaz op aangeven van opnieuw Salah voor de beslissende 3-6. Na de wedstrijd staat Salah dit seizoen op vijftien doelpunten en elf assists.

Door de overwinning staat de ploeg van Arne Slot vier punten los van Chelsea en heeft het ook nog een wedstrijd minder gespeeld dan de Londenaren. Tottenham Hotspur verliest en beleefde een teleurstellende eerste seizoenshelft tot nu toe. Het is nog geen winterstop in Engeland, want op Boxing Day komt Liverpool nog in actie tegen het Leicester City van Ruud van Nistelrooy. Tottenham speelt dan nog tegen Nottingham Forest.

Wordt Liverpool dit seizoen kampioen van Engeland? Laden... 94.3% Ja 5.7% Nee 388 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.