Paradepaardje van Slot vergeleken met Messi en Ronaldo: hoe bijzonder is het seizoen van Salah?

is bezig aan een uitzonderlijk seizoen en lijkt, als hij zo doorgaat, Arne Slot gelijk kampioen te maken. Maar hoe verhoudt het seizoen van de Egyptische superster van Liverpool zich met dat van andere grote namen? FCUpdate zocht het uit.

Laten we eerst de cijfers van Salah op dit moment onder de loep nemen. De speler van Liverpool heeft achttien Premier League-wedstrijden gespeeld en scoorde daarin zeventien maal, terwijl hij ook dertien assists verzorgde. Vier van zijn doelpunten kwamen vanaf de stip. Ongekende cijfers natuurlijk, en het is afwachten of hij deze statistieken kan repliceren in de tweede seizoenshelft.

Vergelijking met andere grootheden

Hoe verhouden die aantallen zich tot andere supersterren van de wereld? We hebben enkele spelers geselecteerd om de statistieken van Salah mee te vergelijken. Dat zijn: Robert Lewandowski, Harry Kane, Erling Haaland, Luis Suarez, Neymar en natuurlijk Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.

Wat blijkt: tijdens de eerste achttien wedstrijden van de competitie komt niemand aan de cijfers van Salah, behalve Ronaldo en Messi, terwijl Lewandowski de Liverpool-ster een keer kon evenaren. Dat is, als je assists dezelfde waarde geeft als doelpunten. Zo scoorden de hierboven genoemde voetballers na achttien duels meer dan eens meer dan de Egyptenaar, maar de creativiteit van Salah levert hem een hoger gecombineerd aantal van doelpunten en assists op.

Lewandowski scoorde in het seizoen 2020/21, zijn een-na-laatste seizoen bij Bayern München, in de eerste achttien wedstrijden 24 keer. De Pool was toen ook 32, net zoals Salah dat nu is. Met zijn zes assists komt Lewa uit op hetzelfde rendement als dat van Salah (30). Andere voetbalgrootheden van de laatste jaren haalden dat getal dus nooit, behalve Ronaldo en Messi. De Argentijn deed dat twee keer, terwijl het de Portugees slechts eenmaal lukte.

Superseizoenen van voetbalgoden

Ronaldo kende in 2014/15 zijn beste seizoen ooit. De Portugees scoorde gedurende het hele seizoen 48 keer in LaLiga, terwijl hij ook nog zeventien assists afleverde. Na achttien duels stond de teller van de Real Madrid-ster al op 28 doelpunten en 9 assists (37 goals en assists). De Madrilenen werden dat jaar echter geen kampioen.

Ook Messi kende fenomenale seizoenen en stond in 2010/11 op vergelijkbare hoogte als zijn grootste concurrent. Na achttien duels in de Spaanse competitie had Messi dat seizoen al 21 doelpunten en 14 assists (35 cumulatief) achter zijn naam staan. FC Barcelona zou dat seizoen kampioen worden en de Champions League pakken, terwijl Messi in zowel 2010 als 2011 de Ballon d'Or kreeg toegereikt. Het seizoen daarna, 2011/12, leverde de Argentijn ook meer dan 30 goals en assists in de eerste achttien competitieduels. Messi scoorde toen namelijk 24 doelpunten en gaf 9 keer de beslissende pass in de eerste seizoenshelft.

Als je je bedenkt dat Ronaldo en Messi misschien wel de beste spelers zijn die we dit decennium hebben zien spelen, is het maar al te opzienbarend dat Salah nu statistieken haalt die de beide grootheden respectievelijk één en twee keer in de eerste achttien competitiewedstrijden haalden. Verder kan alleen Lewandowski aan de cijfers van de speler van Liverpool tippen, en toegegeven, hij scoorde wel meer doelpunten in zijn eerste deel van 2020/21. Maar het rendement wat Salah haalt, op 32-jarige leeftijd, met de motivatiedrift van een speler die een nieuw contract wil verkrijgen en meer dan ooit de Premier League-titel wil winnen, is naar grote hoogten gestegen.