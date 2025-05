Slot lijkt wéér beet te hebben: Liverpool-target met Eredivisieverleden hint op aanstaande transfer

De aan Liverpool gelinkte hint op Instagram nadrukkelijk naar een aanstaand vertrek bij zijn huidige club, Bournemouth. De Hongaarse linksback, die in het verleden uitkwam voor AZ, lijkt na de laatste competitiewedstrijd, waarin degradant Leicester City met 2-0 werd verslagen, afscheid te nemen van de supporters van The Cherries.

Kerkez is nog altijd maar 21 jaar, maar heeft de voorbije jaren razendsnel naam gemaakt in Europa. AZ pikte de back in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor een kleine drie miljoen euro op bij AC Milan, waar hij in de Onder 19 speelde. Anderhalf jaar later verkochten de Alkmaarders Kerkez met een fraaie winst van vijftien miljoen euro door aan Bournemouth, waar de international al snel een basisplaats veroverde.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Slot selecteert door bij Liverpool: twee ex-Eredivisiespelers in beeld'

Dit seizoen stond Kerkez in álle 38 Premier League-wedstrijden van Bournemouth aan de aftrap, daarin was hij goed voor twee doelpunten en zes assists. Engelse media linken Kerkez al tijden aan Liverpool, waar de Hongaar de strijd aan zou moeten gaan met de tien jaar oudere Andy Robertson. Op zijn Instagram-account lijkt Kerkez in ieder geval duidelijk te hinten naar een aanstaande overstap. "38 wedstrijden, 38 keer in de basis, we hebben de klus geklaard en het record gebroken", schrijft Kerkez, verwijzend naar de 56 punten waarmee Bournemouth uiteindelijk op de negende plaats eindigde in de Premier League. Kerkez bedankt vervolgens de gaffer (manager Andoni Iraola) voor het vertrouwen, God voor het feit dat hij dit seizoen gezond is gebleven én zijn familie. Tot slot richt hij zich tot de hele club en de supporters: "Ik weet niet wat er volgende week gaat gebeuren, maar bedankt, Cherries-familie!"

Slot wacht drukkere tweede transferzomer

Liverpool baarde afgelopen zomer opzien door met Federico Chiesa (overgekomen van Juventus) maar één speler aan te trekken in de transferperiode. Komende zomer staat er een stuk meer te gebeuren. De talentvolle doelman Giorgi Mamardashvili komt over van Valencia, terwijl Jeremie Frimpong én Florian Wirtz lijken te gaan worden opgepikt bij Bayer Leverkusen. Daarnaast zou Slot nog een extra centrale verdediger en een spits willen halen. Voor die laatste positie zou óók een voormalig Eredivisie-speler in beeld zijn: de Zweed Alexander Isak (Newcastle United). Tegenover de (mogelijke) komst van genoemde spelers staat het vertrek van Trent Alexander-Arnold, die Liverpool transfervrij verlaat voor een avontuur bij Real Madrid.

LEES OOK: Ryan Gravenberch eindigt Premier League-seizoen in mineur

Slot gevraagd naar plannen voor volgend seizoen: 'Spelers vinden die bij deze speelstijl passen'

Liverpool besloot het seizoen zondag met een 1-1 gelijkspel tegen FA Cup-winnaar Crystal Palace. Op de persconferentie na afloop werd Slot gevraagd naar de plannen voor volgend seizoen. "Nee, we gaan waarschijnlijk geen radicale veranderingen zien, dat zou een beetje raar zijn als je net kampioen bent geworden", zegt de oud-trainer van AZ en Feyenoord. "Zelfs als het team bij elkaar blijft kunnen we ons nog verbeteren. We moeten ook beter worden, maar als we nieuwe spelers binnenhalen dan moeten we ons misschien ook aanpassen aan hun kwaliteiten. Maar dat zal nooit té drastisch zijn, want deze speelstijl heeft mijn voorkeur. Dus we proberen spelers te vinden, als we denken dat we een nieuwe speler nodig hebben, die bij deze stijl passen", aldus Slot.