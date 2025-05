Ryan Gravenberch eindigt Premier League-seizoen in mineur

Voor is het Premier League-seizoen in mineur geëindigd. De Oranje-international werd zondag op de slotdag met rood van het veld gestuurd in de thuiswedstrijd van Liverpool tegen Crystal Palace (1-1). Virgil van Dijk en Cody Gakpo speelden wel de volledige wedstrijd bij the Reds. Het elftal van Arne Slot sluit het seizoen met 84 punten uit 38 duels ruimschoots af als landskampioen.

Gravenbech speelde tegen Crystal Palace zijn 37ste wedstrijd van het Premier League-seizoen. De middenvelder controleerde halverwege de tweede helft een lange bal rond de middenlijn verkeerd, waardoor Daichi Kamada zichzelf richting het doel van Liverpool kon lanceren. Gravenbech trok als laatste man aan de noodrem en werd vervolgens met rood van het veld gestuurd.

Op het moment van het wegsturen van Gravenbech leidde Crystal Palace verrassend met 0-1. Ismaïla Sarr had de bezoekers in de negende minuut van de wedstrijd aan de leiding gebracht, na slordig balverlies van Conor Bradley. Laatstgenoemde kreeg op de rechtsbackpositie bij Liverpool de voorkeur boven Trent Alexander-Arnold, maar bleef in de rust in de kleedkamer achter voor de vertrekkend Engels international.

Ondanks de ondertalsituatie wist Liverpool vijf minuten voor tijd toch nog een gelijkmaker te forceren. Een voorzet van Darwin Núñez werd met het hoofd teruggelegd door Gakpo, waarna Mohamed Salah succesvol afdrukte voor de gelijkmaker.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de rode kaart van Ryan Gravenberch te bekijken op X:

