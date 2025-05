Alexander-Arnold slaat terug na kritiek van Slot

heeft op social media gereageerd op de kritiek die Arne Slot op hem heeft geuit. De oefenmeester onthulde dat hij van mening is dat de rechtsback, die vertrekt bij Liverpool, niet altijd even hard werkte op de trainingen.

Slot baarde vrijdag opzien door zich op de persconferentie op kritische wijze uit te laten over Alexander-Arnold. De oefenmeester onthulde dat de verdediger aan het begin van het seizoen regelmatig op zijn kantoor te vinden was. Toen de aanwezige pers de Nederlander naar de reden daarvoor vroeg, wilde hij hier aanvankelijk niet op in gaan. Uiteindelijk ging Slot toch overstag: “Hij gaat toch weg, dus waarom zou ik het niet vertellen?”

“Het is een eerste cadeautje dat ik aan Xabi Alonso kan geven”, grapt Slot. “Ik was niet helemaal tevreden met elke minuut die hij op het trainingsveld stond. Op bepaalde momenten had hij meer kunnen doen, op zijn zachtst gezegd. Ik zei ook tegen hem: ‘Je bent een veel betere verdediger dan iedereen denkt, maar helaas laat je dat niet altijd zien’.”

Die woorden lijken niet goed te zijn ontvangen door Alexander-Arnold. In een nieuwe post op X plaatst hij foto’s van zijn nieuwe Adidas Predator-schoenen, waarbij hij in het bijschrift lijkt te reageren op de kritiek van Slot. “Twintig jaar. Alles gegeven”, schrijft de rechtsback, die deze zomer transfervrij vertrekt, in de post.

20 years. Gave it everything ❤️ pic.twitter.com/78beQksNE7 — Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) May 24, 2025

