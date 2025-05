Slot pleit voor rigoureuze spelregelwijziging

Als het aan Arne Slot ligt, gaan de regels rondom het wisselsysteem rigoureus op de schop. De Nederlandse trainer van Liverpool hoopt namelijk dat het in de toekomst mogelijk is om een veldspeler in het veld te brengen voor een keeper, waardoor er geen speler met de bevoegdheden van een doelman meer in de ploeg is.

In het hedendaagse voetbal komt het soms voor dat een veldspeler zijn doelman vervangt. Echter gebeurt dit enkel wanneer een ploeg geen wissels meer heeft en de keeper van het veld moet met een rode kaart of een blessure. In dat geval doet de betreffende veldspeler een keepersshirt en handschoenen aan, waarna hij geldt als doelman. Als het aan Slot ligt, gaat hier echter verandering in komen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Enorme coup: 'Arne Slot bepalend bij deal van 150 miljoen'

De trainer van Liverpool zou namelijk graag zien dat een trainer ervoor kan kiezen zijn doelman naar de kant te halen en een extra veldspeler in te brengen, iets wat momenteel nog niet mogelijk is. “Ik weet natuurlijk niet of de FIFA of de UEFA eraan denkt om veranderingen in de spelregels aan te brengen”, begint Slot in gesprek met ESPN. “Maar het zou me niet verbazen als er ooit de mogelijkheid komt om een veldspeler te wisselen voor een doelman. Bijvoorbeeld als een team in de slotfase een achterstand wil omdraaien.”

LEES OOK: Waanzinnig einde van het seizoen voor Ryan Gravenberch

“Dat is iets dat door mijn hoofd gaat”, gaat Slot verder. De oefenmeester ziet wel in dat deze regelwijziging qua spelbeeld niet eens zo heel veel verandering teweeg zal gaan brengen. “Nu zie je al af en toe keepers naast hun verdediging spelen.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Arne Slot komt met genadeloos besluit, Micah Richards heeft medelijden 🔗

👉 Gaat Kevin De Bruyne naar Liverpool? 🔗

👉 Aan alles gedacht: Slot zorgt ervoor dat ook transferflop kampioensmedaille krijgt 🔗

👉 Liverpool houdt mogelijk tóch transfersom over aan vertrek Alexander-Arnold 🔗

👉 'Slot wil peperdure concurrent voor Gravenberch naar Liverpool halen' 🔗