Ryan Gravenberch heeft duidelijk doel voor ogen met Liverpool

wil doorgaan waar hij is gebleven bij Liverpool. Onder leiding van trainer Arne Slot pakte de Oranje-international zijn kans en ontpopte hij zich tot een van de sterkhouders van The Reds. Hij legde met Liverpool beslag op de Premier League-titel en viel ook nog persoonlijk in de prijzen met de uitverkiezing tot Young Player of the Season.

Gravenberch moest het in zijn eerste seizoen bij Liverpool onder Jürgen Klopp doen met een bijrol. In 3 wedstrijden kwam de middenvelder tot slechts 1.848 minuten in de hoofdmacht van Merseyside-club. Afgelopen seizoen veranderde alles voor de 23-jarige oud-Ajacied en was hij een sleutelspeler voor The Reds. Gravenberch had dan ook een cruciale bijdrage aan het kampioenschap van Liverpool.

Voor komend seizoen heeft Gravenberch ook duidelijke doelstellingen. "Ik wil er weer een heel mooi seizoen van maken", vertelt de middenvelder op de website van Liverpool. "Mijn doelstellingen zijn hetzelfde als vorig seizoen, ik wil er gewoon zijn voor het team en mezelf weer laten zien en zo consistent mogelijk zijn.”

Momenteel verblijft Gravenberch met Liverpool in Hong Kong voor een trainingskamp en hij is opgelucht dat iedereen er nu vanaf het begin bij is. "Vorig seizoen was het EK [en Copa America], dus veel mensen waren er niet bij tijdens de voorbereiding. Nu kunnen we weer met iedereen beginnen en een heel mooie voorbereiding hebben", vervolgt de rechtspoot.

Gravenberch blij met komst Frimpong

Aanwinsten Florian Wirtz en Jeremie Frimpong sloten ook aan op het trainingskamp in Azië, waarbij Gravenberch over laatstgenoemde dolenthousiast is. "Jeremie ken ik natuurlijk al heel lang, dus ik heb een heel goede band met hem. Ik ben dan ook erg blij dat hij hier is. We hebben even contact gehad via FaceTime voordat hij hier tekende. We hebben met elkaar gepraat en hij vroeg me naar Liverpool en zo, en ik heb hem heel goed advies gegeven! Ik ben blij dat hij hier is", erkent Gravenberch.

