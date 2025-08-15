Liverpool - Bournemouth op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Liverpool trapt vrijdagavond het nieuwe Premier League-seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. De wedstrijd op Anfield wordt live op tv uitgezonden en het goede nieuws: iedereen die is aangesloten bij een televisieprovider kan het duel gratis bekijken.

Arne Slot wist zich in zijn debuutjaar als hoofdtrainer van Liverpool direct te kronen tot kampioen van Engeland. Daarmee zijn de verwachtingen voor het nieuwe seizoen hooggespannen bij alles en iedereen rond The Reds. De clubleiding trok deze zomer flink de portemonnee en gaf bijna driehonderd miljoen euro uit aan onder meer Jeremie Frimpong, Florian Wirtz en Hugo Ekitike.

Hoe laat begint Liverpool - Bournemouth?

Vrijdagavond trapt Liverpool het nieuwe seizoen af. De ploeg van Slot neemt het dan om 21.00 uur in eigen huis op tegen Bournemouth. Scheidsrechter van dienst is Antony Taylor, die wordt geassisteerd door Gary Beswick en Craig Taylor. Farai Hallam is de vierde official, terwijl Michael Oliver en Thomas Bramall respectievelijk de VAR en de AVAR zijn.

Op welke zender is Liverpool - Bournemouth te zien?

Voor mensen met een abonnement op Viaplay is de wedstrijd uiteraard gewoon te zien via een livestream. Heb je geen abonnement, dan is er ook goed nieuws: de wedstrijd wordt namelijk ook uitgezonden op het open kanaal Viaplay TV. Viaplay TV is gratis te bekijken en vind je bij KPN op kanaal 51, bij Ziggo en Odido op kanaal 13 en bij DELTA op kanaal 22.

De avond staat op Viaplay TV sowieso in het teken van Liverpool. Om 19.00 uur is namelijk de documentaire Slotakkoord te zien, waarna om 20.00 uur de uitgebreide voorbeschouwing op de wedstrijd begint.