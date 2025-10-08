VI: Zirkzee wil weg bij Manchester United vanwege WK met Nederlands elftal

hoopt voor komende zomer nog altijd aan WK-deelname met het Nederlandse elftal. Hiervoor wil de 24-jarige spits komende winter Manchester United, al dan niet tijdelijk, achter zich te laten. De spits is onder trainer Rúben Amorim op een zijspoor beland en de manier waarop dit gebeurde zorgde voor 'ongeloof' bij de spits.

Zirkzee maakte in de zomer van 2024 de overstap van het Italiaanse Bologna naar Manchester United. Naar verluidt telde de gevallen Engelse grootmacht, waar toen nog Erik ten Hag als trainer de scepter zwaaide, een bedrag van 42,5 miljoen euro neer voor de spits. Zirkzee begon goed op Old Trafford en wist in de eerste speelronde de winnende treffer te scoren tegen Fulham, maar daarna ging het al snel bergafwaarts met de aanvaller. In 53 officiële duels maakte hij zeven treffers en gaf hij drie assists.

Artikel gaat verder onder video

Waar Zirkzee onder Ten Hag nog regelmatig op speelminuten kon rekenen, daar werd dat onder diens opvolger Amorim al heel snel minder. Dit seizoen lijkt de spits door onder meer de komst van Benjamin Sesko helemaal op een zijspoor te zijn beland. Vooralsnog kwam de 1,93 meter lange centrumspits niet verder dan 74 speelminuten in de Premier League, verdeeld over drie wedstrijden.

De manier waarop Zirkzee plots aan de kant is geschoven door Manchester United zou hem niet zinnen, zo bevestigen bronnen aan Voetbal International. "Bij de speler zou veel ongeloof zijn over de wijze waarop hij plots aan de kant geschoven is door de Portugees. Terwijl Manchester United kampt met veel problemen, krijgt Zirkzee geen kans meer van zijn trainer", klinkt het.

Zirkzee wil transfer met oog op WK

Doordat Zirkzee nauwelijks meer in de plannen voorkomt bij Manchester United, heeft dat ook consequenties voor zijn plek bij het Nederlands elftal. Net als tijdens de vorige interlandperiode heeft Ronald Koeman ook nu besloten om geen beroep te doen op de rechtspoot. Daar baalt Zirkzee ontzettend van, aangezien hij met het oog op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada graag in beeld blijft.

Een vertrek bij Manchester United is dus noodzakelijk als hij nog zicht wil houden op een plek bij de WK-selectie, mocht het Nederlands elftal zich kwalificeren. "Als Zirkzee mee wil naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada moet hij een transfer maken. Dat beseft de aanvaller, zo lijkt het", schetst VI. Afgelopen zomer werd Zirkzee al in verband gebracht met PSV, maar dat zag de aanvaller nog niet zitten. Ook vanuit Italië was er flink wat belangstelling met Napoli en Juventus, terwijl ook AC Milan voorbijkwam. Het is niet gek dat Zirkzee er in Italië goed opstaat. In het shirt van Bologna wist de spits namelijk te imponeren met 14 treffers en negen assists in 58 officiële wedstrijden.